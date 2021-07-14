صور انتصار الشراح بفقدان وزن صادم في أحدث ظهور خلال سفرها لبدء رحلة علاج جديدة

انتصار الشراح النجمة الكويتية باتت محل اهتمام الجمهور في الساعات الماضية بعد أن انتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، برفقة ابنتها دلال، وذلك خلال مغادرتهما الكويت متجهتان إلى لندن من أجل بدء رحلة علاج جديدة لانتصار في الخارج.

أحدث ظهور للفنانة انتصار الشراح

ونشرت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها على انستجرام صورة للفنانة الكويتية مع ابنتها خلال مغادرتهما الكويت إلى لندن، وأثارت الصورة جدلًا كبيرًا بين الجمهور خاصة وأن ملامح الفنانة الكويتية تبدلت كثيرًا في أحدث ظهور بسبب مضاعفات مرضها، وبدت أنحف كثيرًا.

النجوم يساندون انتصار الشراح بعد سفرها لاستكمال العلاج بالخارج

وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع تدوينة مي العيدان التي تمنت خلالها الشفاء العاجل للفنانة انتصار الشراح، ومن بين هؤلاء الفنانة ليلى عبد الله والفنانة مروة خليل وجومانا مراد وابتسام عبد الله ووفاء مكي وغيرهم ممن دعوا للفنانة الكويتية بالشفاء وتمنوا لها أن تعود سالمة لجمهورها بعد الرحلة العلاجية التي ستقوم بها

وسافرت الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد طول انتظار لبدء رحلة علاج جديدة بالخارج في العاصمة البريطانية لندن وتحديدًا في مستشفى Royal Free Hospital الذي يعتبر من المستشفيات الكبرى هناك.

تفاصيل الوضع الصحي لانتصار الشراح

وكان مازن التميمي زوج الفنانة انتصار الشراح قد كشف منذ فترة عن تطورات جديدة في حالتها الصحية، وقال في تسجيل صوتي لبرنامج "أخبار الفن" الذي يذاع عبر إذاعة مسقط إف إم، إن زوجته قضت حوالي 4 أشهر داخل المستشفى، من بينها فترة في العناية المركزة، ولفت إلى أنها بالرغم من تخطيها مرحلة الخطر، إلا أنها لم تخرج من المستشفى حتى الآن.

زوج انتصار الشراح أكد في تصريحاته أن الفنانة القديرة تخطت مرحلة الخطر حاليًا لكن كليتيها انتهت صلاحيتهما بحسب قوله، وحاليًا تقوم بعمل غسيل كلى بشكل دوري، كما أنها تحتاج لإعادة تأهيل حوالي 6 أشهر مقبلة، خاصة وأنها طريحة الفراش منذ فترة ولا تستطيع الحركة بشكل كامل، حيث تحرك فقط يديها وقدمها بشكل بسيط.

يذكر أن الفنانة انتصار الشراح نقلت إلى المستشفى قبل أشهر إثر إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس، وبدأت أزمة الفنانة انتصار الشراح الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعده لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنها تلك المضاعفات.