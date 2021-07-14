فيديو منى زكي تبكي وتتذكر والدها الراحل:"ترك عمله للتفرغ لابنتي وتوفي بين يدي"

منى زكي، الفنانة المصرية، نشرت فيديو من مقابلة لها على قناتها بيوتيوب، تحدثت بها عن أسرار عن حياتها وعلاقتها بوالدها الراحل وكذلك زوجها الفنان أحمد حلمي وغيرها من الأمور.

منى زكي: أحمد حلمي أحلى حاجة في حياتي وأخاف أحسده

وتحدثت منى زكي في المقابلة عن علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي، وقالت إنه أحلى شيء في حياتها، وتعلمت منه كثيراً عدة أمور ساعدتها في الحياة، مثل التسامح والتفكير في الآخر وموقفه وغيرها، وقالت إن أحمد حلمي أكثر تعقلاً منها، وإنها تخشى الحديث عنه حتى لا تحسده، وأشارت إلى ان والدها تأثر كثيراً بعد زواجها، وشعرت بكسرة قلبه لأنها أصبحت مع رجل آخر سيعتني بها بدلاً عنه، وكان يشعر إنه لا يوجد أحد سيستطيع فعل ذلك معها غيره.

منى زكي تبكي وتتذكر لحظات حياة والدها الأخيرة

وتذكرت منى زكي والدها الراحل، ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عنه وبكت بحرقة خاصة عندما تذكرت لحظاته الأخيرة، وقالت إن والدها كان يعمل أستاذ بالجامعة ولكنه قدم استقالته بعد ولادة ابنتها "لي لي"، وذلك لرغبته في التفرغ لرعايتها والبقاء معها، وأضافت إن هناك علاقة خاصة بين والدها وابنتها، لانه كان يرافقها ويرعاها طوال الوقت ولا يتركها لحظة، وطلب ان تنتقل للعيش معها في السنة الأولى من ولادتها.

وأضافت منى زكي إن والدها كرس حياته لرعاية ابنتها، حتى بعد انتقالها للعيش مع أحمد حلمي كان يزورهم يومياً لرعاية ابنتها، وتذكرت لحظة وفاة والدها وقالت إنه أوصل ابنتها إلى الحضانة وعاد بها إلى المنزل، وتوفي بعد عودته فجأة، وقالت إن والدها لم يشتك من المرض أو أي أعراض وتوفى بين يديها، وتحدث معها قبل وفاته وأوصاها على عدة أمور وردد الشهادتين قبل وفاته.

أعمال منى زكي الفنية

وعلى الجانب الفني، تعاقدت الفنانة منى زكي مؤخراً على تقديم فيلم جديد بعنوان "الجواهرجي" مع الفنان محمد هنيدي، وذلك بعد سنوات من ابتعادهما عن العمل معاً بعد ثنائيتهما الشهيرة في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وقدمت منى زكي مؤخراً مسلسل "لعبة نيوتن" في موسم رمضان الماضي.