شاهد…صلاح عبدالله يوجه رسالة إلي متابعيه عبر انستجرام

نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو جديد له وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات “انستجرام”. و علق صلاح عبدالله علي الفيديو قائلا :" لإأني بحبكُم،من قلبي بقولكُم،صباحكُم ياحبايبي،زي وشكُم…‏يعني حلو قوي قوي قوي بإذن الله " قال الفنان صلاح عبدالله، إنه تناول جرعتي لقاح كورونا، معقبا: "ملتزم بكل الإجراءات الاحترازية حتى الآن".

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