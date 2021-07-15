حلا شيحة تبكي ندما على مشاهدها في فيلم تامر حسني وتعتب عليه: "لم تحترم رغبتي"

حلا شيحة اعربت عن غضبها الشديد من النجم تامر حسني وصناع فيلم "مش انا" بعد طرح أغنية من الفيلم بعنوان "بحبك" على قناة تامر عبر اليوتيوب، وظهرت حلا بالفيديو بمجموعة لقطات متفرقة من العمل وبينها لقطات رومانسية، فوجهت حلا عتباً قاسيا لزميلها تامر حسني معتبرة بأنه لم يحترم رغبتها في عدم هذه اللقطات، معلنة في نفس الوقت توبتها وتبرئها مجددا من فيلم "مش انا" من خلال تدوينة طويلة كتبتها عبر حسابها على انستغرام، فإليكم التفاصيل.

حلا شيحة تعتب على تامر حسني بسبب فيلم مش انا

الفنانة حلا شيحة أكدت أن الفنان تامر حسني نكث بوعده لها حول بعض الطلبات التي طلبتها منه بكل احترام حول فيلم "مش انا" الذي شاركته في بطولته، مؤكدة بأن الفيديو الجديد الذي تم طرحه من فيلم "مش انا" عبر قناة تامر على اليوتيوب، جعلها تبكي وتشعر بذنب كبير معتبرة بأن مشاهدها بالفيلم كانت "زلة نتيجة ظروف مرت بها".

وكتبت حلا شيحة في منشورها :"أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي".

حلا شيحة أكدت بأنها شعرت بحزن كبير بعد مشاهدتها للفيديو الذي تم طرحه، وتسبب لها الفيديو ايضا بالبكاء، مشددة بأنها أعلنت التوبة من هذه المشاهد، فتابعت في تدوينتها :"أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف"،مضيفةي :"بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

حلا توجهت لتامر حسني قائلة :"الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة".

تامر حسني يطرح أغنية "بحبك"

الفنان تامر حسني كان قد طرح في الساعات الماضية أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والتي ضمت مشاهد متفرقة من الفيلم ومن ضمنها لقطات له مع حلا شيحة، وحقق الفيديو خلال 48 ساعة أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

حلا شيحة تبرئها من فيلمها مع تامر حسني

الفنانة حلا شيحة كان عاد اسمها الى دائرة الضوء في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2021 بعد كشفها عن مجموعة صور لها مع عائلتها ظهرت فيها بالحجاب، وليس هذا فحسب، انما ألمحت الى اعتزالها من خلال تدوينتها على الصور بعدما أعلنت تبرأها من فيلها "مش انا" المعروض حالياً وهو من بطولة تامر حسني.

وتحدثت حلا شيحة عن التوازن الذي بدأت تشعر به منذ ارتباطها من معز مسعود، وكتبت: "بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا"، مضيفة :" "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه بينما أكون صادقة مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي".

حلا شيحة كذلك تلقت دعماً ملفتاً من زميلاتها في الوسط الفني بعد عودتها للحجاب وتلميحها بالحجاب في احدث تدوينة لها، عقب أشهر من ارتباطها بالداعي الإسلامي معز مسعود، فإنهالت عليها تعليقات زميلاتها اللواتي قدمن لها الدعم والمساندة في قرارها وبينهن الفنانة المعتزلة حنان ترك