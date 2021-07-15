تامر حسني برسالة طويلة وحاسمة لحلا شيحة:"زعلان منك واتهاماتك لي باطلة"

تامر حسني رد على زميلته الفنانة حلا شيحة وذلك بعدما عاتبته الأخيرة على طرح أغنية بعنوان "بحبك" من فيلم "مش أنا"على قناة تامر حسني على "يوتيوب" والذي ظهرت من خلاله الفنانة المصرية بمجموعة لقطات متفرقة من العمل وبينها لقطات رومانسية.

تامر حسني يرد على عتاب حلا شيحة له

تامر حسني نشر عبر حسابه على "انستجرام" ردا مطولا على ما نشرته الفنانة حلا شيحة صباح اليوم والذي كشفت فيه عن بكائها بعدما شاهدت فيديو كليب أغنية "بحبك" الذي جمعها بالفنان تامر حسني خلال فيلم "مش أنا"، وأكدت حلا شيحة أن زميلها لم يحترم رغبتها، بينما نفى تامر حسني ذلك وأوضح أنه لم يعدها بعدم طرح الكليب، وأوضح الفنان المصري أنه سوف يرد على ما نشرته زميلته على وسائل التواصل الاجتماعي رغم أنه كان يفضل أن يتم مناقشة الأمر فيما بينهما وبعدين عن وسائل التواصل الاجتماعي.

فكتب تامر حسني: "نهاركم جميل يا أغلى الناس الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني و بينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو..أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف".

تامر حسني: "حذفت بعض مشاهد الفيلم بناء على رغبة حلا شيحة"

تامر حسني أكد أنه احترم حديث حلا شيحة معه ووافق على حذف بعض المشاهد في الفيلم بسبب رغبتها وأنها قدمت الشكر له على ما قام به، وتعجب الفنان المصري من رفض حلا شيحة لطرح الفيديو كليب على الرغم أنه موجود ضمن أحداث الفيلم الذي بدأ عرضه منذ 3 أسابيع في قاعات السينما.

فقال تامر حسني: "الحقيقة اني إحترمت كلامي معاكي، ووعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها وشيلتها بالفعل و شكرتيني عليها، و لو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف او كلميه يبعتهالك كلها موجوده، و بعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات و الكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلاً يا حلا".

حلا شيحة رفضت الرد على مكالمات تامر حسني ومخرجة الفيلم

تامر حسني ذكر حلا شيحة بأن مشاركتها في الفيلم جاءت بإرادتها وأنها حصلت على أجرها بسببه، وأشار أنه سعى ومخرجة العمل سارة وفيق للتواصل مع الفنانة حلا شيحة من أجل مشاهدة الفيلم وتقديم اي ملحوظة عليه، لكن الفنانة المصرية لم ترد على اتصالهما، مشيرا أنه كان مستعدا لقبول أي طلب من زميلته لكنها صدمته بسبب موقفها وعدم الرد الذي وصل إلى عدم مشاركتها في الصورة الدعائية للفيلم.

فأكد تامر حسني: "وبعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه! هو مش إنتي اللي صورتيه و مثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولا حد أجبرك؟! وللتوضيح للجمهور الكريم أنا و المخرجة الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا".

وأضاف: "إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي و مكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع!".

تامر حسني لحلا شيحة: "طريقتك فيها تجريح و اتهامات باطله ليا"

تامر حسني أشار أن فيلم "مش أنا" يسير وفق خطة تسويقية تم وضعها له، وأن الفنانة حلا شيحة تعلمها وقد وافقت عليها أيضا، وأن من الصعب حذف جميع مشاهد حلا شيحة معبرا عن ضيقه مما كتبته الأخيرة في حقه، وانه سوف يكتفي فقط بالتوضيح الذي قام بنشره.

فكتب تامر حسني: "فيلم بيبقى ليه خطة مسبقه في الدعاية و انتي عارفاها كويس و وافقتي عليها و دا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب و يطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟!، أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات باطله ليا إحتراماً لحاجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني و على فكره أنا واثق انك عارفه اني مستاهلش منك كدا، و هكتفي بالتوضيح دا و ربنا يهدي الجميع و يكتبلك كل الخير اللهم آمين".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة أكدت في رسالة نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" أن الفنان تامر حسني نكث بوعده لها حول بعض الطلبات التي طلبتها منه بكل احترام حول فيلم "مش انا" الذي شاركته في بطولته، مؤكدة بأن الفيديو الجديد الذي تم طرحه من فيلم "مش انا" عبر قناة تامر على اليوتيوب، جعلها تبكي وتشعر بذنب كبير معتبرة بأن مشاهدها بالفيلم كانت "زلة نتيجة ظروف مرت بها".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة حلا شيحة على "انستجرام" قبل حذفها، والفنان تامر حسني.