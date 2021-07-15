"أرجو الدعاء لأمي".. إيمي سمير غانم تقلق الجمهور برسالة جديدة بعد الكشف عن حالة والدتها

إيمي سمير غانم وجهت رسالة جديدة لمتابعيها بعد الكشف عن الوضع الصحي لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي تتواجد في المستشفى بسبب معاناتها من مضاعفات ما بعد الشفاء من فيروس كورونا.

إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها دلال عبدالعزيز

إيمي سمير غانم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بشقيقتها دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، النجمة إيمي سمير غانم طلبت من متابعيها الدعاء لوالدتها الفنانة المصرية التي تتلقي العلاج منذ أسابيع بعد إصابتها بفيروس كورونا والذي تسبب في تدهور وضعها الصحي حتى تم الإعلان عن تعافيها من الفيروس لكنه لا تزال تواجه بعض مضاعفات ما بعد الشفاء، وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة التي نشرتها فكتبت: "ارجو الدعاء لأمي".

نجوم الوسط الفني مستمرون في الدعاء لدلال عبدالعزيز

رسالة إيمي سمير غانم تفاعل معها النجوم والمتابعين حيث علق العديد منهم على ما كتبته النجمة المصرية وكان من بينهم الفنانة فيفي عبده التي تمنت الشفاء لدلال عبدالعزيز فكتبت تعليقا قالت فيه‏: "يا حبيبتي ربنا يشفيها لك ويعافيها لكم يا رب، وتطلع مجبورة الخاطر يا رب إن شاء الله"، بينما علقت أيضا الفنانة جيسي عبده فكتبت: "حبيبتي الله يقومها بالسلامة ويا رب اشفيها وعافيها" وعلق أيضا كل من الفنانة سوسن بدر، ورانيا يوسف، والمخرجة بتول عرفة، وأويس مخللاتي ، وليلى أحمد زاهر، وإيناس عز الدين.

تفاصيل تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز

حالة الفنانة دلال عبدالعزيز تم الكشف عن بعض تفاصيلها خلال الساعات الماضية، وذلك على لسان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر شاشة CBC، حيث أوضح تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، وأكد أن دلال لا تزال في حاجة دائمة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعدها على عضلة التنفس، حيث إنها موضوعة حاليًا على جهاز التنفس الصناعي لكنه غير ثاقب وبدون أنبوبة حنجورية، أي أنها تستمد الأكسجين اللازم من خلال قناع موجود على أنفها وفمها فقط.

وأكد الدكتور محمد النادي أن دلال عبد العزيز لم تتماثل للشفاء نهائيًا وتعاني من أعراض ما بعد كورونا كما أنه من الممكن أن تتنفس بدون جهاز الأكسجين ولكن في هذه الحالة سوف تقل نسبته في جسمها، كما أنها تبذل مجهودًا أكبر في عملية التنفس، لذلك لن يتم إزالته حاليًا، ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم رفع الأجهزة التي تضعها الفنانة القديرة تدريجيًا حتى تتماثل للشفاء بشكل نهائي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من الفنانة إيمي ودنيا سمير غانم على "انستجرام".