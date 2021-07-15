أحمد عز بالفيديو:لا يصح أن يطلق أحد على نفسه "نمبر وان" في وجود عادل إمام والفخراني وهنيدي

قال الفنان أحمد عز في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، إن العرض الخاص لفيلم "العارف" كان جيد جدًا، مؤكدًا أن الأهم هو أن المجهود الذي بُذل في الفيلم يظهر للناس، قائلًا: "أتمنى إن إحنا نكون عملنا حاجة برة الصندوق، ونتمنى إن صناعة السينما ترجع تاني زي قبل الكورونا، ويكون الفيلم ده والأفلام الموجودة تساعد في الموضوع ده"، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن القناة.

وأضاف "عز" لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، " الناس بتدخل السينما بتقدر تتفرج على أفلام أجنبية على تليفوناتها، ولو انت معملتش فيلم بمستوى تقني جيد مش هتواكب".

وأوضح "عز" أن الألقاب لا تفرق معه في شيء قائلًا: "اللقب اللي بيطلقه الناس مش أنا كفنان، وأنا شوفت جيل الأبيض والأسود ملقتش حد بيقول على نفسه نمبر وان".

وتابع "عز"، أنه لا يصح أن يقال أنه نمبر وان في وجود الزعيم عادل إمام، والفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنان محمد هنيدي، قائلًا: "حتى لو أنت شايف كدة خلي الناس والجمهور هو اللي يقول، يعني أستاذ عادل إمام يقول إيه".

وروى "عز" كواليس عمله مع الراحل نور الشريف في فيلم "مسجون ترانزيت" قائلًا: "إحنا بنعمل مسجون ترانزيت مع الأستاذ نور الشريف، وجينا وإحنا بنتكلم في الأسماء أنا رفضت إني اسمي يكتب قبله، لكن الأستاذ نور الشريف هو اللي أصر أني اسمي يتكتب قبله".