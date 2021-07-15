صور ترصد 4 مراحل مثيرة للجدل مرت بها حلا شيحة خلال 3 سنوات فقط

حلا شيحة الفنانة المصرية باتت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد أن عاتبت الفنان تامر حسني بسبب ظهورها في كليب أغنية "بحبك" التي طرحها تامر بمشاهد من فيلم "مش أنا" مؤخرًا على موقع يوتيوب، حيث صرحت حلا أنها كانت قد طلبت من تامر حذف مشاهدها الرومانسية من العمل، وادعت أنه لم يف بوعده معها.

حلا شيحة وخلع النقاب والحجاب

حلا شيحة مرت بعدة مراحل مختلفة تسببت في تصدرها اهتمامات الجمهور، منذ أن قررت العودة للأضواء مجددًا قبل حوالي 3 سنوات، وبدأت تلك المراحل بخلعها للنقاب ثم الحجاب، بعد غياب سنوات طويلة منذ أن قررت الاعتزال والتفرغ لأسرتها والسفر خارج مصر.

العودة إلى الفن مع كبار النجوم

حلا شيحة بمجرد أن خلعت الحجاب، باتت حريصة على استعادة مكانتها الفنية وشهرتها التي كانت قد حققتها قبل الاعتزال والاختفاء عن الأضواء، حيث اختارت العودة الفنية من خلال 3 أعمال مع كبار النجوم، كان في مقدمتهم مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، ثم مسلسل "خيانة عهد" مع يسرا، وأخيرًا فيلم "مش أنا" مع تامر حسني، والذي كانت سعيدة بتواجدها ضمن فريق عمل الفيلم في البداية.

ظهور فني وإعلامي مكثف

كذلك كثفت حلا شيحة من ظهورها في المناسبات الفنية، ومع زملائها بالوسط الفني، فكانت نجمة مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة عام 2019، وكانت من أكثر النجمات الداعمات لمهرجان الجونة كما أنها شاركت في تصوير الكليب الخاص بالمهرجان هذا العام وهو كليب "سقفة".

وظهرت حلا في عدد من اللقاءات الإعلامية وعبرت وقتها عن حماسها لتقديم أعمال فنية مميزة، إلا أنها بعد فترة باتت أقل ظهورا سواء في البرامج أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزامن ذلك مع أنباء ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، وهو ما جعل البعض يتنبأ بأن حلا على وشك الابتعاد مجددًا عن الفن، رغم عودتها القصيرة، وفي بداية العام الجاري أعلن الثنائي رسميًا زواجهما، كما حذفت حلا العديد من صورها من موقع انستجرام، والتي كانت قد نشرتها خلال تواجدها بالمهرجانات الفنية التي حضرتها، أو في أثناء تصوير فيلم "مش أنا"، كما ظهرت مجددًا وهي تضع غطاء الرأس وتؤكد أن أسلوب حياتها تغير مؤخرًا.

الابتعاد عن الأضواء مجددًا

من أكثر المراحل التي أثارت الجدل حول حلا شيحة، كانت عندما عاتبت الفنان تامر حسني اليوم، بعد عرض مشاهد رومانسية لها ضمن كليب "بحبك" الترويجي لفيلم "مش أنا" كما تبرأت من دورها بالعمل، وهو ما جعل تامر يعلق على رسالتها له ويؤكد على أنه بات غاضبا منها بسبب اتهاماتها له بأنه لم يف بوعده لها ويحذف تلك المشاهد التي طلبتها.