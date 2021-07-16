شاهدوا كيف بدت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور رسمي لها بعد أزماتها العائلية

شيرين عبد الوهاب النجمة المصرية خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها خلال إحدى الفعاليات الرسمية التي أقيمت مساء أمس الخميس بالقاهرة، في مصر، حيث قدمت مجموعة إحدى الأغاني الوطنية.

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع والد زوجها

شيرين عبد الوهاب ظهرت خلال الفعالية وهي مرتدية ملابس سوداء، لكنها لفتت أنظار الجميع بزيادة وزنها قليلًا عن آخر ظهور رسمي لها في شهر مارس الماضي، حيث خطفت أنظار الجمهور وقتها برشاقتها، بعد فترة من المعاناة مع زيادة الوزن.

شيرين عبد الوهاب بوزن زائد

إلا أن البعض لاحظ أن شيرين عبد الوهاب إزداد وزنها مجددًا في الفترة الأخيرة، وتحديدًا في أحدث ظهور لها بالأمس، حيث يعد ذلك هو الظهور الأول للنجمة المصرية بعد أزمة التسجيل المسرب لوالد زوجها حسام حبيب والذي أثار الجدل خلال الأسابيع الماضية.

وتداول جمهور شيرين عبد الوهاب صورًا وفيديوهات لها من الاحتفالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بأدائها وباختيارها لتقوم بالغناء في هذه المناسبة الرسمية التي جمعت العديد من المشاهير والمسؤولين البارزين بمصر.

تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب مع والد زوجها

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد نشرت تسجيل صوتي لها مؤخرًا رداً على أزمة التسجيل المتداول لوالد زوجها، وأشادت خلال التسجيل بزوجها حسام حبيب ودوره في حياتها وبعلاقتها به، وقالت: "عايز اتطمن كل الناس اللي بتحبني ان انا بخير ومفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا وعلى حياتي.. حسام جوزي اللي انا معاشراه ده انسان من انضف رجال الدنيا وانسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسي"، وأشادت شيرين عبد الوهاب بأسرة زوجها حسام حبيب ووالدته، وطلبت من الجمهور الدعاء لهما بالذرية الصالحة، وقالت إن حسام حبيب إنسان نقي ونظيف، وأن الله وضع حسام في طريقها في وقت كانت منكسرة ومدمرة، وأشارت إلى انها لن تقبل بالحديث بسوء عنه، وأكدت:"الناس اللي زيه مبقوش موجودين.. راجل مفيش منه خلاص".

من جانبه علق حسام حبيب كذلك أكثر من مرة على الأزمة من خلال مقاطع فيديو نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى فيها كل ما قاله والده عنه، وأشاد بعلاقته بزوجته شيرين واتهم حسام حبيب عدد من الأشخاص بالسعي إلى انتهاك شيرين عبد الوهاب واستغلالها، ووصف بعضهم بأقرب الناس إليهما، وأنهم يريدون الإيقاع بينهما والتأثير على علاقتهما، خاصة إنه ساعد شيرين في فهم حقوقها، وأكد أن شيرين لديها شركة تدير أعمالها وليس له علاقة بها، وقال إن شيرين لا تحتاج لمن يصدر لها أوامر أو ان يوجهها، لأنه تزوجها وهي أنجح مطربة في المطربة العربي، وأشار إلى أنها أنجح منه وأقدم في مجال الغناء، واعتبر اتهامه بالتدخل في أعمالها تقليلاً من نجوميتها وأهميته ومشوارها الفني الطويل.

