فيديو نيكول سابا توضح سر عدم تعاونها مع زوجها يوسف الخال في عمل فني وهل تعرضت للخيانة؟

نيكول سابا الفنانة اللبنانية حلت ضيفة على برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه سارة دندراوي على قناة العربية، وكشفت تفاصيل عن حياتها الخاصة وعلاقتها بزوجها الفنان يوسف الخال.

نيكول سابا تتحدث عن الخيانة

نيكول سابا كشفت في تصريحاتها السريعة في البرنامج، عن أنها لم تتعرض للخيانة من قبل زوجها الفنان يوسف الخال، وأضافت: "امرأة مثلي ما بتخيل إن رجل ممكن يخونها"، لافتة إلى أن الأمر لا علاقة له بالشكل والجمال فقط، وإنما بالشخصية التي تتمتع بها كذلك.

وأكدت نيكول سابا أنها ارتبطت بزوجها الفنان اللبناني، وهي على علم أنه من الممكن أن يكون قد ربطته علاقة سابقة بإحدى الفتيات، مشددة على أنه لا توجد زميلة لها أو فتاة بشكل عام، حاول الدخول في حياته في فترة ارتباطهما، وأن الجميع يحترم علاقتهما زواجهما.

سبب عدم تعاون نيكول سابا مع يوسف الخال في عمل فني

الفنانة اللبنانية كشفت كذلك عن سبب عدم تعاونها مع زوجها يوسف الخال في عمل فني، وأكدت أن كل منهما حريصًا على اختيار الأفضل في حال أرادوا تقديم مثل هذه التجربة، موضحة أنهما بمجرد نشر صورة أو فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يتسبب ذلك في تفاعل كبير من الجمهور معهما، وهو ما يجعلهما ينتظران حتى يعرض عليهما عمل مميز، كونه سيصبح مسلطًا عليه الضوء بشكل أقوى.

نيكول سابا وابنتها

نيكول سابا تحدثت كذلك عن ابنتها الصغيرة نيكول، ونفت أن يكون اختيار نفس اسمها لإطلاقه على ابنتها "نرجسية" منها كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أنها كانت تتفق مع زوجها أنها إذا رزقت بطفل سوف يطلقان عليه نفس اسم زوجها يوسف، وأوضحت الفنانة اللبنانية أن ابنتها غيرت منها كثيرًا حيث جعلتها تنسى نفسها وتصبح أولوياتها دوت الخليج كل ما يخص ابنتها فقط.

في سياق آخر، كانت نيكول سابا قد احتفلت بعيد ميلادها يوم 26 يونيو الماضي، في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في حفل مصغر اختصر على بعض أصدقاء الفنانة اللبنانية التي ظهرت في الصور التي قامت بنشرها على انستجرام، بجوار زوجها أثناء تقطيعها لكعكة عيد الميلاد، كما التقطت أكثر من صورة لها في إحدى الأماكن المطلة على الخليج، وعلقت نيكول سابا بشكل مختصر على الصور التي قامت بنشرها فكتبت وقتها: "هذا عن ليلة أمس".

أما يوسف الخال فقام حينها بنشر فيديو يجمعه بزوجته في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلادها ووجه لها التهنئة بهذه المناسبة، وقام بالغناء معها أغنية "طبعي كده"، وعلق على الفيديو الذي قام بنشره فكتب: "أكيد دبي، عيد ميلاد سعيد نيكول سابا".