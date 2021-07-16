كيف دعمت أسرة حلا شيحة تامر حسني تزامنًا مع أزمة فيلم "مش أنا"؟

تامر حسني النجم المصري أثار الجدل خلال الساعات الماضية بسبب أزمته مع الفنانة حلا شيحة، التي فجرتها الأخيرة صباح أمس الخميس، وأعلنت تبرؤها من فيلم "مش أنا" خاصة بعد طرح الكليب الترويجي للفيلم قبل أيام قليلة.

كيف تعاملت أسرة حلا شيحة مع أزمتها مع تامر حسني؟

وبالرغم من حالة الجدل التي أثارتها حلا بتصريحاتها دوت الخليج وزوجها الداعية والمنتج معز مسعود، ضد تامر حسني واتهامهما له بأنه لم يف بوعده ولم يقم بحذف المشاهد التي طلبت الفنانة المصرية حذفها؛ إلا أن قطاع كبير من الجمهور وصناع الدراما والسينما انتقدوا تصريحات حلا صد تامر.

وبالرغم من أن الكليب أثار غضب حلا شيحة بمجرد عرضه، كما أنها أعلنت قبل ذلك عن أنها لم تصبح نفس الشخصية التي كانت عليها عند تصوير الفيلم؛ إلا أنه على ما يبدو أن لأسرتها رأي آخر في مشاركتها بالعمل الذي بدأ عرضه قبل أسابيع في دور العرض السينمائية.

رشا ومايا شيحة تتفاعلان مع تامر حسني

شقيقات حلا شيحة من المعروف عنهن دعمهن الدائم لحلا وقراراتها، منذ أن أعلنت العودة للأضواء مجددًا، لكن على ما يبدو أنهن حرصن هذه المرة على دعم تامر حسني بشكل غير مباشر، والإشادة كذلك بأحدث أعمال حلا الفنية، حيث قررت كل من رشا ومايا شيحة التفاعل مع الفيديوهات الترويجية للفيلم والتي نشرها تامر حسني عبر حسابه على انستجرام.

رشا شيحة منذ أن طرح تامر حسني الأغنية الدعائية للفيلم "بحبك" عبر انستجرام، حرصت على التفاعل مع الأغنية التي ظهرت فيها شقيقتها حلا بلقطات رومانسية وطريفة، حيث أبدت إعجابها بالكليب وعلقت برسوم تعبيرية عبارة عن يد تصفق.

والد حلا شيحة يعلق على الأزمة

بينما مايا شيحة حرصت كذلك على التفاعل بالإعجاب، مع أكثر من تدوينة لتامر حسني والتي روج من خلالها للفيلم الذي تشارك شقيقتها في بطولته.

أما الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة المصرية، فحرص على التعليق على الأزمة كذلك، وقال في تصريحات لـ"ET بالعربي" إنه ضد ما كتبته ابنته حلا عبر حسابها على انستجرام، وتبرؤها من العمل، لافتًا إلى أنه فوجئ بتصريحاتها التي لم تشارك أحد فيها قبل كتابتها، مشيرًا إلى أنها إذا كانت تعترض على بعض المشاهد فكان يجب أن تعلق على تلك المشاهد وقت تصويرها.

في السياق نفسه تلقت حلا شيحة هجومًا كبيرًا من صناع فيلم "مش أنا" بداية من تامر حسني الذي نفى كل الاتهامات التي رددتها حلا شيحة ضده، بأنه لم يف بوعده معها، كما أكد أحمد دسوقي أحد منتجي الفيلم أن تامر كان حريصا على دعم حلا شيحة من أجل عودتها للفن بقوة، كما أنه استغنى عن جزء من أجره لصالحها، أما المخرجة سارة وفيق أكدت أنه ليس من حق حلا الاعتراض على الفيلم أو الكليب الترويجي له لأنها وافقت على التصوير ولم تعترض حينها على شيء، وتقاضت أجرها نظير العمل، لكنها لم تلتزم بدورها بتصوير أفيش الفيلم أو وضع صوتها على بعض المشاهد، ويأتي ذلك تزامنًا مع تدوينة معز مسعود التي دعم من خلالها زوجته ضد الانتفادات التي تعرضت لها، وتبريره لتصريحاتها.