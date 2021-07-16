هالة صدقي بعد حكم حبس والد طفليها وانتظارها لقضية الطاعة:"الأسرة تدمرت وسوف افتح باب طلبات الزواج مجددًا"

هالة صدقي النجمة المصرية حرصت على التعليق على الحكم الصادر ضد زوجها السابق، والذي قضت إحدى محاكم العاصمة المصرية، القاهرة؛ رفض الدعوى التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه "مريم ويوسف" لها، وإصدار حكم بحبسه لمدة شهر لامتناعه عن دفع نفقة لطفليه منها.

هالة صدقي تعلق على الحكم الصادر بحبس والد طفليها

هالة صدقي نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة تدوينات علقت فيها على الحكم، وأكدت أن هذه ستكون المرة الأخيرة التي تتحدث فيها عن هذا الموضوع، كما وجهت الشكر لكل من ساعدوها في أزمتها فقالت: "بشكر كل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وبعتذر لعدم الرد تماما لأن في الحقيقة في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه".

وأكدت هالة صدقي أنها لم تكن تحب أن يدفعها استفزازه لها ومساومته، إلى درجة إصدار حكم بحبسه، وذلك خوفًا على أبنائها، بالرغم من استغلاله هو للأطفال كوسيلة ضغط عليها بحسب قولها، وتابعت: "للأسف استغل اولاده كوسيلة للضغط عليّ ولم يراع مشاعرهم وضغط عليّ حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها، ولأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنه من حق أولادي عليّ أن أنشر الحكم وأرد حقهم واعتبارهم الذي أهدره في حق أطفال كل ذنبهم أن أمهم معروفة".

هالة صدقي تتحدث عن التأثيرات السلبية التي تسبب فيها زوجها السابق لعالئلتها

وأكدت هالة صدقي أنه بالرغم من سعادتها بالحكم الصادر ضد والد طفليها، إلا أنه سيظل هناك جرحًا لن يلتئم بحسب وصفها، وشددت على أنه لم يهتم سوى بنفسه فقط، وأنها حرصت على تبرئة أطفالها من تصرفات والدهم، وأضافت: "شخصية للأسف مريضة ورافضة لأي علاج وللأسف ولادي الضحية"، وأكدت هالة أنها لن تنشر مجددًا أي تدوينات خاصة بحياتها الشخصية خاصة وأنها بصدد الانتهاء أيضًا من قضية الطاعة المقامة ضدها من قبل زوجها السابق، حيث مازحت جمهورها وقالت: "إن شاء الله تخلص قضية الطاعة ونفتح باب طلبات الزواج تاني"

الفنانة المصرية عبرت كذلك عن مدى الآثار السلبية التي تسبب فيها زوجها خلال الفترة الماضية، وأضافت في تدوينة أخرى: "هناك أسرة تدمرت وحاولت مرارا أني أحافظ على شكل الأسرة سبع سنوات للحفاظ على شكل الأب المثالي حتى ولو أمام ابنائي، ففشلت، وتحت الضغط والابتزاز والاستفزاز المستمر للأسف اضطرني للوصول لهذه المرحلة وهو الحكم عليه بالسجن لأكثر من قضية وهناك عدة قضايا أخرى منها التزوير والتشهير.. قصة محزنة اني ادافع عن حقوق أطفالي واحميهم من التشهير من اللي مفروض يكون حاميهم وسندهم في الدنيا".

هالة صدقي تتعجب من إصرار والد طفليها على نشر تفاصيل حياتهم على الملأ

واختتمت: "اعتذر للاطالة واعتذر عن إقحامكم في مشاكلي التي حاولت على مدار سنين اخفاءها لأنها شئ يخصني وحدي ولكن إصراره على فتح باب بيتي انا وولادي على الملأ بيجبرني الرد بنفس الطريقة ولكن للأسف للشهرة مجانين حتى لو على حساب أطفالهم ، والأغرب رسائله التليفونية لي وعكسها تماما في اليوم التالي".

وتلقت هالة صدقي التهاني من قبل عدد من متابعيها واصدقائها الذين عبروا عن سعادتهم بالحكم لصالحها في هذه القضية، والانتهاء من حالة الجدل التي تسبب فيها والد طفليها.