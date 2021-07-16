موعد عرض مسلسل "صالون زهرة" لنادين نسيب نجيم ومعتصم النهار..بالصور

مسلسل "صالون زهرة" أحدث عمل درامي يشارك فيه كل من الفنانة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، والذي من المقرر أن يعرض على منصة شاهد في شهر أغسطس القادم.

طرح الصورة الدعائية لمسلسل "صالون زهرة"

معتصم النهار النجم السوري نشر عبر حسابه على "انستجرام" الصورة الدعائية الأولى لمسلسل "صالون زهرة" والذي يشارك في بطولته مع الفنانة نادين نسيب نجيم، وكشفت الصورة عن تفاصيل مواجهة قوية سوف تجمع كل من الثنائي في احداث المسلسل، وعلق معتصم النهار على الصورة فكتب: "صالون ولا كل الصالونات".

نادين نسيب نجيم أعادت نشر الصورة التي تجمعها مع معتصم النهار عبر حسابها على "انستجرام"، وأكدت أن المسلسل سوف يتم عرضه في شهر أغسطس القادم على منصة شاهد فكتبت النجمة اللبنانية تعليقا قالت فيه: "بيديكور، مينيكور، صبغة، قص شعر، صالون و لا كل الصالونات.. ملاحظة (ممنوع دخول الرجال) قريباً خلال شهر آب أغسطس".

النجوم يقدمون التهاني لنادين نسيب نجيم ومعتصم النهار

معتصم النهار ونادين نسيب نجيم قدم لهما العديد من زملائهما في الوسط الفني التهنئة على المسلسل الجديد، وكان من بينهم الفنانة منة فضالي فكتبت: "مبروك موفقين"، كما علق أيضا كل من أيمن عبدالسلام، والكاتبة نادين جابر، وقدمت الفنانة صبا مبارك التهنئة لزميلتها الفنانة نادين نسيب نجيم فكتبت: "أحببت الصورة الدعائية، تعطي الحياة، مبروك يا عمري"، وعلقت كذلك الفنانة نادين الراسي فكتبت: "أكيد النجاح ناطركن مثل العادة"، كما علق كذلك كل من الفنانة زينة مكي، ومحمد قيس، وقدم أيضا قطاع واسع من الجمهور التهنئة لكل من نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار.

"صالون زهرة" العمل الدرامي الثاني الذي يجمع نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار

مسلسل "صالون زهرة" يدور في إطار رومانسي لايت كوميدي حول قصص مجموعة من النساء وعلاقاتهن مع الرجال، وقد بدأ تصوير المسلسل منذ فترة ونشر بعض من صناعه أكثر من صورة أثناء كواليس تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته كل من الفنان طوني عيسى، ولين غرة، ورشا بلال، وأنجو ريحان، وزينة مكي، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد، ومن المقرر أن تصل حلقات العمل إلى 15 حلقة فقط.

مسلسل "صالون زهرة" يعتبر هو العمل الثاني الذي يجمع كل من نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار بعد نجاح الثنائي في تجرتهما المهمة بمسلسل "خمسة ونص" والذي عرض في شهر رمضان 2019 وتعاون معهما في المسلسل كل من قصي خولي، ورفيق علي أحمد، ونعمه بدوي، ونوال كامل.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من الفنان نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وناديم جابر وجو بوعيد على "انستجرام".