5 صور رومانسية لريا أبي راشد وزوجها احتفالا بعيد زواجهما العاشر وظهور خاص لطفلتهما

ريا أبي راشد احتفلت بعيد زواجها العاشر بشكل رومانسي على شاطئ البحر مع كل من زوجها وابنتها، وقدمت الإعلامية اللبنانية الشكر لكل من قدم التهاني لها بهذه المناسبة، كما وجهت رسالة خاصة لزوجها.

ريا أبي راشد لزوجها: "أنت أفضل إنسان أعرفه"

ريا أبي راشد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تجمعها مع أسرتها بمناسبة عيد زواجها العاشر، ريا أبي راشد علقت على الصور التي نشرتها ووجهت من خلالها الشكر لكل من ارسل لها التهاني لهذه المناسبة السعيدة، كما شكرت ابنتها وقدمت رسالة خاصة واستثنائية لزوجها فاليريو كامارانو الذي أكدت أن ظهوره في الصور والفيديو الذي نشرته كان من أجلها بسبب رفضه الأضواء، وعبرت ريا أبي راشد عن حبها لزوجها على الرغم من تأكيدها أنه لن يرى الرسالة.

فكتبت الإعلامية اللبنانية: "شكراً لكم جميعاً على رسائلكم الرائعة منذ الأمس..شكرا لابنتي لكونها لذيذة جدا، واشكر زوجي على الـ 10 سنوات من الزواج وشريكي مدى الحياة لكونه أفضل إنسان أعرفه، يكره فاليريو الصور بقدر ما يكره الأضواء، لقد فعل هذا من أجلي لن تقرأ هذا ، لكني أحبك يا حبيبي".

ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها العاشر

ريا أبي راشد قد نشرت أيضا فيديو مع ابنتها وزوجها أمس بمناسب الاحتفال بعيد زاوجها العاشر، وظهر زوجها فاليريو كامارانو وهو يقبلها وابنتها، كما قامت ريا أبي راشد بتنفيذ وعدها لابنتها لولا التي طلبت من والدتها أن تحمل قطار الفستان وكأنها عروس من جديدـ فعلقت ريا أبي راشد على الفيديو الذي نشرته فكتبت: "15 يوليو 2011 إنها الذكرى السنوية العاشرة، اليوم سهل وسعيد دائما، لقد وعدت لولا أن أكون عروسا مرة أخرى حتى تتمكن من حمل قطاري"، ريا أبي راشد احتفل معها كذلك العديد من المشاهير الذين قدموا لها التهاني وكان من بين الفنانة هدى المفتي، والإعلامية مهيرة عبدالعزيز.

ريا أبي راشد تتألق في مهرجان كان السينمائي

الإعلامية ريا أبي راشد شاركت في تغطية النسخة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، ونشرت لقطات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، فور وصولها لحفل الافتتاح، كما شاركت الجمهور بمقطع فيديو عبر خاصية "الاستوري" وظهرت فيها مع الإعلامي الهولندي رينيه ميوخ، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من محبيها.

كما نشرت ريا أبي راشد أكثر من صورة لإطلالاتها المميزة في المهرجات حيث شاركت متابعيها على "انستجرام" الصور وعلقت على إحدها فكتبت: "هناك العديد من الأسباب الجميلة التي تجعلك سعيدًا، أحدها الذهاب إلى السينما".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للإعلامية ريا أبي راشد على "انستجرام".