فيديو عمرو دياب يتصدر التريند بعد طرح "إتقل" ثاني أغنياته بموسم الصيف

عمرو دياب تصدر التريند خلال الساعات الماضية بعد طرح أغنية "إتقل" ثاني أغنية له هذا الصيف بعد طرحه لـ"الدنيا بترقص" خلال الأيام الماضية والتي نالت أيضا ردود فعل واسعة من قبل الجمهور.

عمرو دياب يتصدر التريند بأغنية "إتقل"

عمرو دياب طرح أغنية "إتقل" ثاني الأغاني التي يطرحها هذا الصيف وحققت بعد ساعات قليلة من طرحها نجاحا كبيرا، وتصدرت تريند "تويتر" على الرغم أنها صدرت على إحدى التطبيقات الغنائية بمقابل مادي رمزي.

عمرو دياب نشر كذلك عبر حسابه على "انستجرام" مقطع من فيديو دعائي لإحدى شركات المشروبات الغازية وهو يغني أغنية "إتقل" وسيطر على المقطع الأجواء الصيفية التي باتت عنصر بارز في أغاني الهضبة الأخيرة، وقدم العديد من النجوم التهنئة له على الأغنية الجديدة كما حقق المقطع الذي نشره عمرو دياب أكثر من 300 ألف مشاهدة.

تعاون جديد يجمع عمرو دياب وأحمد إبراهيم

عمرو دياب تعاون في أغنية "إتقل" مع كل من الشاعر تامر حسين والملحن مدين، والموزع أحمد إبراهيم الذي قام عمرو دياب بنشر صورة تجمعهما خلال الأيام الماضية عبر حسابه على "انستجرام"، أكد من خلالها على اقتراب التعاون بينهما حتى تم الكشف عن أغنية "إتقل" وكذلك أغنية "الدنيا بترقص"، وقد نشر الشاعر تامر حسين مقطع من الأغنية عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليه بجزء من كلمات الأغنية فكتب: "مع إحترامى للناس ول الأسامى إسمك حبيبى أحلى إسم بناديه أغنيهولك، والله أغنيهولك شايف جنانى بيك واصل واصل لايه..عمرو دياب".

جدل ظهور هدى المفتي في فيديو كليب "الدنيا بترقص" لعمرو دياب

عمرو دياب طرح خلال الأيام الماضية أغنية بعنوان "الدنيا بترقص" التي نالت إعجاب قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة بسبب ظهور الفنانة المصرية هدى المفتي معه كموديل في كليب الأغنية، ويعد ذلك أول تعاون بين هدى والهضبة عمرو دياب، حيث أثار الثنائي الجدل بين متابعيهم، بسبب تناغمهما والاختيار المفاجئ للنجمة المصرية لتصبح البطلة الرئيسية في الكليب أمام عمرو دياب، دون الترويج له مسبقًا.

واتسمت أغنية "الدنيا بترقص" بتسليط الضوء على الأجواء الصيفية المبهجة على أحد الشواطئ، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، والكليب من إخراج طارق العريان.

عمرو دياب واختيارته لموديل كليباته وإعلاناته خلال الفترة الماضية أثارت الجدل بين جمهوره، فلم تكن هدى المفتي أحدث النجمات اللاتي أثرن الجدل بظهورها مع الهضبة، بل سبقها الإعلامية إنجي كيوان التي ظهرت معه في إعلان عطره الجديد ضمن الكليب الذي طرح مؤخرًا بعنوان "وأنا معاك".

الصور مأخوذة من فيديو كليب أغنية "إتقل" وأغنية "الدنيا بترقص" والحساب الرسمي للفنان عمرو دياب على "انستجرام".