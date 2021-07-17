أحدث إطلالات مي سليم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم،جمهورها،بأحدث إطلالتها ،ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهرت مي سليم بابتسامة مشرقة،وتركت شعرها الاصفر منسدلا علي كتفيها بطريقة عشوائية،واعتمدت ماكياج ناري أبرز ملامحها وأضاف لمسة جذابة لإطلالتها.

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