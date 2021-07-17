تدشين مهرجان المدرهة الخامس في صنعاء

تدشين مهرجان المدرهة الخامس في صنعاءدشنت مؤسسة عرش بلقيس للتنمية والسياحة والتراث امس الأول مهرجان المدرهة التراثي الخامس تحت شعار "المدرهة رمز تراثي لتاريخ شعب".

وفي المهرجان الذي أٌقيم بالنادي الأهلي بصنعاء، أشار مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب، إلى أهمية مهرجان المدرهة التراثي الذي يعكس عمق وأصالة التراث اليمني وامتداد جذوره لقرون.

ولفت إلى سعي العدوان الأمريكي السعودي طمس تاريخ وتراث الشعب اليمني من خلال قصف المواقع الأثرية والتاريخية .. داعياً أبناء الشعب اليمني إلى الحفاظ على الهوية الايمانية وإفشال مخططات الأعداء الهادفة طمسها.

وأشاد بدور مؤسسة عرش بلقيس وجهودها في تنظيم مهرجان المدرهة للعام الخامس على التوالي.

وفي التدشين بحضور رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، أشار وكيل وزارة السياحة مطهر تقي إلى أهمية ما تمثله أرجوزة الحج من دلالات، تؤكد عمق التراث اليمني .. مبيناً أن الأُرجوزة التي نظمها الشاعر أحمد الرداعي الصنعاني في السنة المائة الهجرية الأولى تحكي في ٦٠٠ بيت شعر مسار الحجاج منذ انطلاقهم من مناطقهم في اليمن حتى عودتهم إلى ديارهم.

وأكد أهمية الحفاظ على هوية وتاريخ الشعب اليمني والحفاظ على معالمه التاريخية، خاصة صنعاء القديمة التي يمتد تاريخها إلى آلاف السنين .. معرباً عن الشكر لكل من ساهم ودعم إقامة المهرجان وإحياء التراث اليمني العتيق.

فيما تطرقت رئيسة مؤسسة عرش بلقيس دعاء الواسعي إلى سعي المؤسسة للعام الخامس الحفاظ على التراث اليمني من خلال إقامة المهرجانات والندوات، والفعاليات والمعارض اللامادية تحت مسمى " المدرهة " إحدى رموز التراث اليمني الأصيل.

وأوضحت أن المؤسسة تسعى بالتنسيق مع وزارات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة إلى إنتاج مواد خاصة بالتراث والفلكلور اليمني.

وأُقيمت على هامش المهرجان، ندوة ثقافية تناولت معاني ودلالات المدرهة وتجهيزات وكيفية استعدادات الحجاج اليمنيين للسفر إلى الحج حتى عودتهم إلى أرض الوطن، وما يتخللها من عادات وتقاليد متوارثة من عشرات القرون، قدّمها المؤرخ اليمني الدكتور محمد يسر ومستشار وزير الثقافة علي الكوكباني والمسئول الثقافي بالنادي الأهلي بصنعاء يحيى الشهاري.

وتضمن المهرجان، إقامة معرضاً للمنتجات اليدوية من أعمال حرفية تراثية من المباخر والحلي والملبوسات التراثية وصناعة البخور والعطور ومواد التجميل المحلية.

تخلل المهرجان أناشيد وأهازيج فلكلورية، معبرة عن روحانية زيارة الحجاج لبيت الله الحرام حتى عودتهم، وتكريم عدداً من الشخصيات الثقافية والجهات الداعمة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر المهرجان وكلاء أمانة العاصمة أحمد الملصي وعلي شريم وعبد اللطيف العمري والثقافة عبد الملك القطاع، والوكيل المساعد للأمانة أحسن القاضي، وأمين عام نادي أهلي صنعاء عبد الله جابر، وعدد من المهتمين بالتراث والثقافة اليمنية.

