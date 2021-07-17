الموت يفجع جومانا مراد مجددا:"صابرة ومحتسبة"

جومانا مراد نعت المستشار أسامة توفيق بسيسو والد زوجها ربيع بسيسو الذي تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم، وقدم العديد من النجوم التعازي للفنانة السورية.

جومانا مراد تنعي والد زوجها ربيع بسيسو

جومانا مراد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لوالد زوجها المستشار أسامة توفيق بسيسو الذي اعلن عن وفاته صباح اليوم، ونعت الفنانة السورية الراحل ودعت بأن يلهم الله أسرتها الصبر على تحمل هذا المصاب الحزين فكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوبٍ مؤمنة وراضية و صابرة ومحتسبه ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو، سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا".

النجوم يقدمون التعازي للفنانة جومانا مراد

جومانا مراد نشرت أيضا مجموعة من الأدعية لوالد زوجها فكتبت: "اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه واعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا و غفرانا واغسله بالماء و الثلج والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنة انا لله و انا اليه راجعون لله ما اخذ ولله ما اعطى".

جومانا مراد قدم لها العديد من النجوم التعازي في هذا المصاب الأليم فكتب الفنانة لطيفة: "البقاء لله ربنا يصبركم"، كما علقت الفنانة منة فضالي فكتبت: "البقاءلله ربنا يصبركم علي الفراق حببتي"، وعلقت أيضا كل من الفنانة عبير صبري، ونرمين ماهر، ومنى ممدوح، وأحمد رزق، وروجينا، وآيتن عامر، وهاني سعد، ودارين حداد.

جومانا مراد ترد على منتقدي صورها بعد وفاة ابنتها

الفنانة جومانا مراد تعرضت انتقادات خلال الفترة الماضية وذلك بسبب صورها التي نشرتها مع الفنانة سوزان نجم الدين في إحدى المناسبات، والتي ظهرت بها وهي ترتدي الملابس الملونة ووثقت لحظة مرحة مع صديقتها وذلك في أول ظهور بعد وفاة ابنتها منذ ما يقارب 3 أشهر، وقالت جومانا في تصريحات لها مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" إن التقاليد والعادات تقضي بعدم ارتداء الأسود على الأطفال المتوفيين ولا يقام لهم عزاء، وأضافت إنها اضطرت إلى إقامة ما يشبه العزاء بسبب رغبة المحيطين بها لمواساتها.

ولم تتمالك جومانا مراد دموعها أمام الكاميرا أثناء الحديث عن تلك الانتقادات التي تعرضت لها، وتوقفت عن الحديث بسبب دخولها في نوبة بكاء، وقالت إن التنمر والانتقادات جعلتها تشعر بألم ووجع كبير، وبكت مثل لحظة بكائها عند دفن ابنتها.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة جومانا مراد على "انستجرام".