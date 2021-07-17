بيان مطول من حلا شيحة رداً على نقابة الممثلين: "هنيئاً لي بشطب عضويتي"

حلا شيحة علقت مجدداً على أزمتها الأخيرة مع فيلم "مش أنا"، والتطورات التي حدثت بعدها وآخرها شطبها من نقابة الممثلين وكذلك تصريحات تامر حسني وأبطال الفيلم ضدها، ونشرت بيان مطول على حسابها بانستقرام اليوم.

حلا شيحة توضح حقيقة تصريحاتها وترد على تامر حسني

ونشرت حلا شيحة صورة لها مع ابنتها على حسابها بانستقرام، وعلقت عليها ببيان جديد منها لتوضيح حقيقة تصريحاتها الأخيرة ضد تامر حسني وفيلم "مش أنا"، وردت أيضاً على هجوم نقابة الممثلين عليها وشطبها من النقابة وقالت:" أنا لا أحب ان اكون جزء من اي نوع من التطرف سواء باسم الدين او باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الافتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي، حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. انا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع اصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ".

حلا شيحة: الكلام عن أجري الكبير أضحكني

وردت حلا شيحة أيضاً على اتهامها بالحصول على أجر ضخم عن الفيلم وقالت:"وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين اني كنت اعتذر عن عدد كبير من الاعمال الفنية وكنت بقبل اجور اقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. واصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني".

حلا شيحة: أنا فنانة بطبعي وهعبر عن نفسي بمواهبي

واختتمت حلا شيحة تصريحاتها بنفيها اعتزال الفن أو مهاجمته وقالت:"انا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي انا مؤمنة بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. انا لا اهاجم احد ولا احارب احد ولا انا افضل من احد ولا انصح احد قبل ما انصح نفسي اولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ و بتمني الخير دايماً لكل الناس بما فيهم كل زمايلي و صناع العمل".

وكانت أزمة حلا شيحة مع صناع فيلم "مش أنا" قد تصاعدت بعد تبرؤها من الفيلم ومهاجتمها لتامر حسني بسبب رفضه حذف بعض مشاهدها في العمل، ورد تامر حسني وانتقد موقفها من الفيلم وكذلك هاجمها عدد من صناع الفيلم والنجوم بسبب تصريحاتها الأخيرة والتي دفعت نقابة الممثلين لمهاجتمها أيضاً وشطب عضويتها.