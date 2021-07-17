أحمد مجدي بالفيديو:"تجربتي مع دينا الشربيني أسعدتني وكنت أنتظر العمل معها"

أحمد مجدي تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن دوره في مسلسل "قصر النيل" مع الفنانة دينا الشربيني، وردود الفعل التي تلقاها عن الشخصية التي قدمها وكذلك عن أدواره المقبلة في السينما.

أحمد مجدي: كنت أنتظر لحظة العمل مع دينا الشربيني

وقال أحمد مجدي في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إنه كان ينتظر لحظة العمل مع دينا الشربيني، لأنه يعتبرها من الممثلات المفضلات لديه، ولديها شيء عصري وجديد وكان ينتظر مقابلتها، وأضاف أحمد مجدي إنها فرصة جيدة بان يقدم شخصية "ظابط" بأبعاد سياسية واجتماعية، وكان يفكر في هذه الفرصة ومشغول بها، وأنه حاول ان ينقل خبرته البسيطة بهذه الفترة التاريخية في الدور، وعبر عن سعادته بهذا الدور والعمل.

وأضاف أحمد مجدي أن شخصية "المقدم خالد نوح" بالنسبة له شخص متطلع ويختلف عن شخصيات المسلسل لانه متطلع ولكن ليس متسلط، ومحافظ لدرجة ما، وناقد للتقدمية ولكن في النهاية لديه استعداد لسماع أفكار جديدة وقابل للتغيير.

أحمد مجدي يتحدث عن دوره في "قصر النيل"

وعن استعدادته لتقديم الشخصية قال أحمد مجدي إنه بمجرد ما أجرى التغييرات الشكلية للشخصية كلوك الشعر وإطلاق الشارب، دخل في أجواء الشخصية سريعاً، ولكنه استغرق وقت لدراسة المرجعيات لأداء الشخصية وطريقة الكلام في هذه الفترة الزمنية، وأن أصعب المشاهد في المسلسل دوت الخليج التي بها "مونولوجات"، والتي يحدث بها تحولات داخل المونولوج، ولكن الأداء الجسدي والعاطفي للشخصية لا يوجد بها مشكلة بالنسبة إليه.

أعمال أحمد مجدي السينمائية

وقال أحمد مجدي عن ردود الأفعال حول المسلسل كانت عظيمة بنسبة 90%، ولم يكن هناك رد فعل قوي أو انفجارات سواء سلبية أو إيجابية، ولكن في النهاية ما يهمه أن يثبت انه قادر على المشاركة في عمل محترم مثله وأنه يقدم دور صعب في المسلسل، ويثبت انه قادر على تقديمه بشكل جيد ويعبر به عن نفسه ويقدم نفسه بشكل جديد، ويظن أنه نجح في ذلك.

أما عن أدواره المقبلة في السينما، قال أحمد مجدي إنه ينتظر عرض فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدي أحمد علي، وأشار إلى ان الفيلم تعطل تصويره وعرضه بسبب الظروف الإنتاجية في الفترة الأخيرة، وانه يتمنى عرضه قريباً ورؤية حظوظ عرضه في المهرجانات السينمائية في الفترة المقبلة.