أول تعليق من نوال الزغبي بعد مغادرتها المستشفى.. استكملت حفلها رغم وعكتها الصحية

نوال الزغبي أقلقت الجمهور بعد نقلها للمستشفى وإصابتها بوعكة صحية مفاجئة، قبل إحيائها حفل أمس في سوريا، وطمأنت نوال الزغبي الجمهور في أول تعليق لها بعد مغادرتها المستشفى.

إصابة نوال الزغبي بوعكة صحية في حفلها الأخير

وأصيبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بأزمة صحية قبل لحظات من إحيائها حفل غنائي أمس في سوريا، وكشف عدد من جمهور الحفل وأصدقاء نوال الزغبي إنها أصرت على إحياء الحفل واستكماله رعم ألمها ووعكتها الصحية، وهو الموقف الذي تلقت بسببه إشادات واسعة على مواقع التواصل، ولكنها أقلقت الجمهور بعد نقلها للمستشفى بعد الحفل وعدم الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

أول تعليق من نوال الزغبي بعد أزمتها الصحية

وطمأنت الفنانة نوال الزغبي الجمهور على حالتها الصحية بعد مغادرتها المستشفى، وقالت في أول تعليق لها على حسابها بتويتر:" الحمدالله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير"، وتلقت نوال الزغبي عشرات الرسائل من زملائها وجمهورها للإطمئنان عليها والدعاء لها بعد الكشف عن أزمتها الصحية المفاجئة.

شقيق نوال الزغبي يكشف تفاصيل حالتها الصحية

وكشف مارسيل شقيق نوال الزغبي عن تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"، وقال إنها أصبحت بحال أفضل كثيراً عن أمس، وقال إنها عانت من آلام كبيرة في بطنها قبل الحفل، واستدعت الطبيب الذي أعطاها دواء لتسكين الألم وإراحة أعصاب معدتها، ولكنها لم تتحسن، ورفضت الاعتذار عن الحفل وقاومت آلامها وقالت:" ناس جايي من آخر الدني والحفلة حلوة كتير".

وأضاف مارسيل أن نوال الزغبي استمرت على المسرح لمدة ساعة وخمس دقائق، ولم تستطع الاستمرار في الحفل والمقرر مدته ساعة ونصف، وطلبت الانصراف لانها لم تستطع الوقوف على المسرح، وانتقلت للمستشفى في بيروت لإجراء فحوصات وتلقى العلاج، وتحسنت حالتها ولكن الطبيب طلب استمرارها في المستشفى ولكنها رفضت بسبب ظروف كورونا، ومن المقرر ان تعود لزيارة الطبيب الاسبوع المقبل لاستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية والإطمئنان على حالتها الصحية.