حلا شيحة ترد على والدها : أنا مش مخطوفة .. وجوزي بيحبني

علقت الفنانة حلا شيحة على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضيه بسبب اعتراضه على ظهورها في كليب تامر حسني الجديد .

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل ارادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الأيام دي وانا لم يخطفني احد كما قال والدي والكلام ده لا يصح ابداً انا بحب زوجي و سعيدة بحبه ليا و بنحترم بعض و معز بيحترم رايي و بيقدر مشاعري و بالعكس هو دائما بيهدّيني" .

وأضافت " و طبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته و حبيبته و هو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه و افتراءات مش صحيحة، و هو أبعد ما يكون عنها، ولن أسمح لأحد بالكلام عنه ولن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين و حتي في الفن و هو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة، هو يمثل نفسه و له أفكاره وآرائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة، وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز، هو في إيه في بلدنا الايام دي بنحارب و نصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض ".

وقالت حلا شيحة "هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف او اخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل انواع الهجوم ده علي اي حد.انا زعلانة من والدي جداً لانه يعرف معز كويس جدا و قعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا و شاف منه كل خير .معز زيي اتجوز ١٤ سنة من عمره و كان مستقر في حياته و عنده ثلاث اولاد ربنا يخليهمله جمال ماشاء الله و عمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لايليق ابدا و في الاخر زيي لم يكمل جوازه و حدث الطلاق و كلنا معرضين لده طبيعي انه كان بيحاول زي اي راجل محترم انه يلاقي استقرار في حياته في الحلال و متوفقش اكتر من مرة و دي مش حاجة تعيب أي حد ، والحمد لله اتقابلنا و تلاقينا لان ظروفنا قريبة جدا و عندي اولاد مثله و اولادنا شبه بعض الحمد لله و استقرينا احنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض و نخوض في اعراض بعض هو حصل في مجتمعنا ده احنا جرالنا ايه ".

وتابعت "في الاخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب ان لا يصح ابدا كلامك مع كامل احترامي لك و للجميع .

واختتمت «أنا الحمد لله سعيدة في حياتي و مع زوج اتشرف انه زوجي و بعتز بيه و احنا اصدقاء قبل ان نكون أزواج و كل كلمة اكتبها و قلتها نابعة مني و انا متدينة بطبعي زي اي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني. وتديني اللي بدأ من اكتر من ١٥ سنة من المنطقي أن معز مش هو سببه، مش محتاجة حد يخطفني او يكتب عني أو يوجهني .. هذا كلام لا يليق . دعوا الخلق للخالق و كل واحد يخليه في حاله وياريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن احسنوا الظن".

وعلق الفنان التشكيلي أحمد شيحة، على الجدل المثار حول اعتزال ابنته حلا شيحة، الفن، وتحريمها له، قائلاً: "حلا بنتي طيبة ونيتها طيبة، وليست خبيثة، ومحبة لكل زملائها من قلبها".

وانتقد والد حلا شيحة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " on" “ المنشور الذي كتبته نجلته على ”إنستجرام" خلال الايام الماضية، قائلاً: "إيه فكرة البوست اللي نازل بعد ثلاثة اسابيع من عرض فيلم "إلا أنا"؟.. إيه النتيجة بتاعته؟، بوست مجاني معمول كده عشان الناس تهاجمك؟ ده كمين معمول للبنت".

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : كمين معمول من مين ؟ قال : " لازم نتريث لحد ما نعرف؛ عشان ما نِهجمش على البنت الهجوم الفظيع ده ونظلمها".

ونفى أن يكون قد قام بمهاتفتها بعد "البوست " الذي كتبته قائلاً : " ماكلمتهاش من ساعتها والله أنا زعلان وضد البوست ده ومؤيد بيان نقابة المهن التمثيلية بس عاوز نتريث عشان نعرف من وراء هذا الامر".

وحول محاولة شقيقاتها الاتصال بها بعد الواقعة قال : " كلنا زعلانين، ومامتها كمان وأخواتها ".

وأكمل : لن أسمح بإختطاف "حلا" بأي حال من الاحوال وهقف ضد أي حد في الدنيا مهما كان .. عمرها ما قالت إن الفن حرام لا زمان ولا دلوقتي حتى لو اتحجبت".

وحول اتهامه لزوجها معز مسعود بتحريضها على ذلك؛ قال أحمد شيحة " : أنا وصيته يقف جمبها ويحافظ على فنها ووعدني بذلك لكني لقيت بعد عودتهم من دبي البوست الغريب ده والتصرفات دي ".

إستطرد : " إتغيرت طبعا ووقت ماعملت " الفيلم " كانت في منتهى السعادة وعجبها كله .. وأنا كلمت تامر حسني وهو كلمني وهنأته بالفيلم ".

مكملاً : بعد ماظهرت بالطرحة أثناء زيارتها لدبي بدأت الاحظ التغيرات دي وكلمتها كتير وقتها وقلتلي أنا بوعدك ماخدش هيعطلني عن فني وهكمل مسيرتي وقلتلي بوعدك وعد يحاسبني ربنا عليه ".

وحول كونها مضطربة قال : " حلا " تحملت ملم يتحمله بشر في الفترة الاولى من زواجها ثم بعد عودتها للعمل بكل ماأوتيت من قوة وأخيراً مع تقدم معز مسعود لخطبتها والزواج منها .. تكلمت معه وتكلم معي وقلتله وقتها بلاش تقول على نفسك "داعية" لانك في هبقى في منطقة إنت مش فيها ".

وتعليقاً على هجوم الوسط الفني عليها قال : حزين حزن كبير ماحدش يقدر يتخيل حزني !وسادافع عن بنتي ضد هؤلاء الناس بأي ثمن .. وهي غلطانة بس مش لازم ندبحها وعاوز أتأكد هيا الي كتبت البوست ولالا " أنا مش واثق في الحتة دي كمان ".