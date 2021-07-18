شقيق ياسمين عبد العزيز يزيد القلق حول وضعها الصحي: "ادعوا لها حالتها خطيرة"

ياسمين عبد العزيز تتوجه الأنظار اليها حالياً بقلق كبير بعد خضوعها لعملية جراحية ليل أمس بدون الكشف عن طبيعتها، إلا أن شقيقها الممثل وائل عبد العزيز زاد من جرعة قلق الجمهور على حالتها الصحية بعدما كشف قبل قليل عن آخر التطورات لها، مناشداً الدعاء لها بعدما أكد بأن حالتها "خطيرة".

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

الفنان وائل عبد العزيز كشف آخر تطورات الوضع الصحي لشقيقته ياسمين التي خضعت لعملية جراحية في الساعات الماضية، فناشد الشقيق الدعاء العاجل لياسمين عبد العزيز واصفاً حالتها بأنه خطيرة حيث كتب عبر حسابه على "الفيسبوك" :"صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطره".

تدوينة وائل عبد العزيز أقلقت الجمهور بشكل كبير حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز فتفاعلوا مع منشوره بشكل واسع متمنين الشفاء العاجل لنجمتهم وأن تخرج بخير وسلامة من أزمتها الصحية هذه والتي لم تكشف أسرتها طبيعة عمليتها.

وكثف ايضا النجوم الدعاء لزميلتهم ياسمين عبد العزيز خلال الساعات المتعاقبة وبينهم أشرف زكي ومنى زكي وأحمد حلمي وصلاح عبدالله وايتن عامر وكريم فهمي وغيرهم، مناشدين الجميع الدعاء لها ايضا وتمنوا لها الخروج من محنتها الصحية بأسرع وقت ممكن.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

تفاصيل الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز كشف عن جانب منها زوجها الممثل أحمد العوضي الذي طلب ليل أمس من جمهوره الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها غرفة العمليات بشكل عاجل، وكتب أحمد تدوينة مؤثرة جداً لزوجته.

وجاء في تدوينته التي نشرها عبر حسابه على انستغرام :" : "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين ... دوت الخليج في العمليات ومحتاجه دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وتابع احمد العوضي في تدوينة ثانية مؤثرة متوجها بها الى زوجته :"يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا.. انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة .. انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه.. بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

أحمد العوضي عبر عن حبه الكبير لزوجته مضيفا: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مرة .. وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان انا بحبك.. بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته.. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي انا بحبك".

واختتم أحمد العوضي رسالته للجمهور بطلبه الدعاء لها وتجاوز أزمتها الصحية وقال:" ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. دوت الخليج دلوقتي محتاجة دعواتكم".

جميع الصور المرفقة مأخوذة من انستغرام ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي ووائل عبد العزيز.