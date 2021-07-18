شاهد.. ياسمين صبري تخطف قلوب متابعيها من عطلتها الصيفية

حرصت النجمة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها صور جديدة لها وذلك على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». وظهرت ياسمين صبري من داخل مركب في البحر وذلك خلال قضائها الإجازة الصيفية وهي مرتدية لايف جاكت وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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