أحمد العوضي: حالة ياسمين عبدالعزيز مستقرة

أكد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، استقرار حالة زوجته الصحية، نافيا صحة ما تردد عن عدم استقرار حالتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال العوضي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - : "الحمد لله حالة ياسمين تشهد تحسنا ومستقرة"، معربا عن استيائه إزاء ما تردد عن الحالة الصحية لزوجته.

وأضاف العوضي : لم أدل بأي تصريح عن حالة ياسمين ، غير أنني طلبت فقط من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أجرت عملية جراحية أمس في إحدى المستشفيات الخاصة.