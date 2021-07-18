حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عائشة وتبعث برسالة مصالحة مفاجئة لوالدها بعد الهجوم

حلا شيحة بعد رسالتها القوية لوالدها والتعبير عن رفضها لتصريحاته ضد زوجها معز مسعود، عادت من جديد لتوضح موقفها من رسالتها حيث أكدت على كامل حبها وتقديرها لوالدها.

حلا شيحة توجه رسالة جديدة لوالدها

حلا شيحة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة الذي وجهت له هجوما قويا في رسالة سابقة ردا على تصريحاته ضد زوجها معز مسعود والذي وصفه بأنه قد اختطف ابنته حلا شيحة فكريا مما جعلها ترفض تصريحاته وتصفها بكونها "لا تصح".

وعادت حلا شيحة لتحاول تصحيح الأمر بالصورة التي نشرتها مع والدها والتي أكدت من خلالها أنه أعز الناس بالنسبة لها ولن يكون هناك أي خلاف بينهما، كما أوضحت أنها متفهمة حالة الخوف التي يمر بها والدها بسببها، فكتبت: "حبيبي والدي الغالي اعز الناس بحبك و محدش حيقدر يخلف بنا ابداً، وأنا متفهمة حبك و خوفك عليا وأنت أغلى الناس أنت غالي عندنا كلنا".

حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عائشة

حلا شيحة قامت أيضا بإعادة نشر صورة رسالتها لوالدها على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" ووجهتها لحسابه في محاولة للمصالحة بينهما وتقديم توضيحا فيما يخص الرسائل التي نشرتها في الساعات الأخيرة، كما قامت حلا شيحة بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتها عائشة حيت نشرت صورتها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها فكتبت: "عيد ميلاد سعيد عائشة أحبك"، كما نشرت أيضا صورة لزوجها معز مسعود في تعبير منها على مدى حبها له، واستمرت حلا شيحة في إغلاق خاصية التعليقات في جميع المنشورات التي نشرتها في الساعات الماضية وتحديدا الخاصة بأزمتها بسبب فيلم "مش أنا".

الشركة المنتجة لفيلم "مش أنا" تقاضي حلا شيحة

حلا شيحة قد أصدرت بيانا مطولا آخر في الساعات الماضية ونشرته عبر حسابها على "انستجرام" وضحت فيه العديد من النقاط فيما يخص أزمة فيلمها "مش أنا" مؤكدة أن الرسالة التي وجهتها بسبب الفيديو كليب "بحبك" الذي نشره تامر حسني تخصه ولم توجهها لزملائها في الوسط الفني.

حلا شيحة أشارت كذلك لعدم حصولها على باقي أجرها في الفيلم والذي وصفت كذلك الحديث بكونه أجر ضخم لا يليق، مما جعل شركة TH Production للإنتاج الفني المنتجة لفيلم "مش أنا" ترد في بيان عبر "فيس بوك" على ما نشرته الفنانة المصرية، وأكدت الشركة أن ما تبقى للفنانة المصرية هو مستحقاتها المالية من دفعة الدوبلاج التي لم تستجيب حلا شيحة للاتصالات من أجل إتمامه، وأن هذا الدفعة دوت الخليج أقل جزء مادي تبقى لها، وأن الشركة سعت للتواصل مع حلا شيحة من أجل استلامها وأن حقها لا يزال محفوظ، وأكدت الشركة أنها سوف تقاضي الفنانة المصرية بسبب إخلالها ببنود العقد المبرم معها.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة حلا شيحة ومعز مسعود على "انستجرام".