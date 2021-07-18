الغموض يسيطر على حالة ياسمين عبد العزيز ..و أحمد العوضي:"في الرعاية..محتاجة دعواتكوا"

ياسمين عبد العزيز تواجه لحظات صعبة بعد الكشف عن خطورة حالتها الصحية في الساعات الماضية، مما جعل نجوم الوسط الفني ومحبي الفنانة المصرية يطلقون حملات للدعاء لها من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي الصعب.

غموض حول حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز الصحية

ياسمين عبد العزيز كشف شقيقها وائل عبدالعزيز في الساعات الماضية عن خطورة حالة شقيقته لكن لم يكشف تفاصيل او معلومات عن العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة المصرية، مما أثار الغموض حول الوضع الصحي لشقيقته التي تحظى بشهرة واسعة ومحبة كبيرة بين زملائها، وتردد في الساعات الأخيرة أن الفنانة المصرية قد دخلت في غيبوبة كاملة منذ ساعات نتيجة خطأ طبي تعرضت له، لكن لم يؤكد أي من المقربين من الفنانة المصرية صحة هذه المعلومات التي يتم تداولها.

أحمد العوضي عن حالة زوجته: "في العناية المركزة وبحاجة للدعاء"

أحمد العوضي من جانبه نشر توضيحا عبر حسابه على "فيس بوك" لبعض المعلومات والتأكيد على أن تفاصيل حالة زوجته الصحية هو المسئول عن كشفها، وكشف أن زوجته تتواجد في العناية المركزة وفي حاجة للدعاء من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي الصعب، فكتب أحمد العوضي : "يا جماعة بعد اذنكم .. اي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط ... وانا مقلتش اي تصريح عن حالة ياسمين غير اني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل دوت الخليج في الرعاية دلوقتي ومحتاجه دعواتكم .. دي كفاية انها تهون عليها".

النجوم يواصلون الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز كان أول ما نشره صباح اليوم عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة قصيرة طلب من خلالها الدعاء لشقيقته التي أكد بشكل واضح أن حالتها خطيرة فكتب :"صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطره"، مما أثار قلق الجمهور وكذلك زملائها الذين قام العديد منهم بالدعاء لها من أجل تجاوز هذه الأزمة على خير، وكان من بينهم الفنانة نشوى مصطفى التي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز وعلقت عليها فكتبت: "الله يتم شفاكى ياست البنات".

يوسف الشريف الفنان المصري نشر كذلك تغريدة عبر حسابه على "تويتر"طلب من خلالها من متابعيه الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز فكتب: "أرجو من حضراتكم الدعاء لياسمين عبد العزيز"، كما نشرت الفنانة بدرية طلبة فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز من كواليس إحدى الاعمال التي جمعتهما وعلقت عليه: "ألف سلامة يانورعينى ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين".

الفنان أحمد العوضي كان قد كشف خلال الساعات الماضية عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية عاجلة، وقال في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين ... دوت الخليج في العمليات ومحتاجه دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"، ولم يكشف أحمد العوضي في تدوينته عن تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ووائل عبدالعزيز على "انستجرام".