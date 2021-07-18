الفنان الكويتي علي الحسيني لـ"دوت الخليج":مسلسل "حين رأت" دفع ضريبة زحام الأعمال في رمضان

علي الحسيني شارك في الفترة الأخيرة في مجموعة من الأعمال الدرامية المهمة، والتي كان من بينها مسلسل "حين رأت" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويشارك الفنان الكويتي خلال هذه الفترة في عمل درامي جديد من إنتاج الفنانة سعاد عبدالله.

علي الحسيني يشارك في مسلسل "جوهرة" للفنانة سعاد عبدالله

علي الحسيني كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مشاركته في مسلسل "جوهرة" وهو العمل الذي تعود من خلاله الفنانة الكويتية الكبيرة سعاد عبدالله للإنتاج، كما أنها فضلت عدم مشاركتها في بطولة العمل بسبب الظروف الراهنة الخاصة بكورونا، وأكد علي الحسيني أن المسلسل الجديد ينتمي للأعمال الاجتماعية ذات الأبعاد الإنسانية فقال: "الحمدلله حالياً بدأت تصوير مسلسل درامي جديد يحمل عنوان (جوهرة) للكاتبة علياء الكاظمي وهو عمل اجتماعي ذو أبعاد إنسانية".

ويشارك في بطولة مسلسل "جوهرة" كل من الفنانة نور الكويتية، وعبدالله الطليحي، وروان العلي، وعلي الحسيني ، ومشاري المجيبل، وكفاح الرجيب، والعمل من تأليف عيسى ذياب.

علي الحسيني: مسلسل "حين رأت" دفع ضريبة زحام الأعمال الدرامية في رمضان

علي الحسيني أوضح كذلك رأيه في مسلسل "حين رأت" وهو العمل الذي جمعه مع الفنان طلال مارديني وتم عرضه في شهر رمضان الماضي، حيث أكد علي الحسيني أن المسلسل لم ينال ما يستحقه من الاهتمام بسبب زحام الأعمال الدرامية في الشهر الكريم، على الرغم من تنفيذ العمل بالشكل اللائق، وأشار أن مسلسل "حين رأت" سوف ينال ما يستحقه عند عرضه الثاني.

فقال علي الحسيني: "بالنسبة لمسلسل (حين رأت) فقد دفع ضريبة زحام الأعمال الدرامية في شهر رمضان، خصوصاً أن العمل قد تم تنفيذه بدرجة عالية من الإحترافية والتنوع، علاوة على الحرص بالتجديد من ناحية الطرح، وبإذن الله ينال نصيبه من المشاهدة في عرضه الثاني"، ويشارك في بطولة مسلسل "حين رأت" كل من الفنان خالد أمين، وليلى عبدالله، وأمل محمد، وأيمن مبروك، وطلال مارديني، وريما العلي، والعمل من تأليف محمد حسن أحمد، وإخراج حسين دشتي.

سبب عدم مشاركة علي الحسيني في أعمال مسرحية جديدة

علي الحسيني كشف عن سبب غيابه عن المشاركة في أعمال مسرحية خلال هذه الفترة، حيث أوضح أن ما يقدم خلال هذه المرحلة من بعض الأعمال المسرحية لا تجذبه ليخوض هذه التجربة، وأنه ينتظر عودة المسرح النوعي ليعود من جديد لتقديم أعماله عليه فقال علي الحسيني: "ما يقدم في المسرح الجماهيري لا يرضي شغفي الا نادرا، لذلك انا في انتظار عودة الحياة للمسرح النوعي، حينها نعود بحق".

يذكر أن علي الحسيني قد شارك في العديد من الأعمال المهمة آخرها مسلسل "نبض مؤقت"، ومسلسل "مانيكان" مع المخرجة هيا عبدالسلام.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان علي الحسيني والكاتبة علياء الكاظمي على "انستجرام".