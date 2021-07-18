حلا شيحة تنشر صورة ياسمين عبد العزيز بالحجاب: "بدعيلك من قلبي"

حلا شيحة انضمت إلى النجوم الذين وجهوا رسائل تضامن وأدعية لياسمين عبد العزيز في أزمتها الصحية الأخيرة، ونشرت رسالة إلى ياسمين عبد العزيز بعد نشر صورة للأخيرة بالحجاب.

حلا شيحة توجه رسالة لياسمين عبد العزيز

ونشرت حلا شيحة صورة لياسمين عبد العزيز بالحجاب على صفحتها بانستقرام، ووجهت إليها رسالة في أزمتها الصحية الحالية وقالت:" ‏اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما ولا الما إنك انت الشافي سبحانك يا رب العالمين.. معرفتش انزل لها صورة ايه وانا بدعيلها ملقتش احلي من الصورة دي قمر فيها.. ربنا يشفيها ويعافيها بحبها اوي اوي اوي.. ويارب تقوم بالسلامة وتبقي زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر".

حلا شيحة تواصل إثارة الجدل على مواقع التواصل

وأثارت حلا شيحة الجدل في اليومين الماضيين بسبب أزمتها مع فيلم "مش أنا" لتامر حسني وتبرؤها منه، قبل أن تتبادل الهجوم مع تامر حسني ونقابة الممثلين، ويتدخل والدها في الأزمة والذي عبر عن عدم رضاه عن تصريحات ابنته، وردت حلا شيحة أمس على والدها ودافعت عن زوجها معز مسعود، قبل أن تصالح والدها برسالة جديدة على حسابها بانستقرام، وكذلك تنشر رسالة إلى ياسمين عبد العزيز، والتي أثارت الجدل أيضاً بسبب اختيارها صورة لها بالحجاب وتأكيدها على ذلك في رسالتها.

النجوم يتضامنون مع ياسمين عبد العزيز

وأقلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجمهور وزملائها الفنانين منذ الكشف عن أزمتها الصحية أمس، وتصدرت مواقع التواصل بعد رسائل النجوم إليها على صفحاتهم، ونشر معظم النجوم أدعية ورسائل تضامن إليها، في حين ما زال الغموض يسيطر على تفاصيل حالتها الصحية وذلك بسبب تضارب الاخبار حولها وعدم كشف زوجها الفنان أحمد العوضي عن طبية مرضها وسبب دخولها المستشفى.

ونشر أحمد العوضي رسالة أخيرة على حسابه بفيسبوك نفى به الأخبار المتداولة عن حالة زوجته الصحية وأكد إنها متواجدة في العناية المركزة بالمستشفى وتحتاح إلى الدعاء، في حين نشر شقيقها وائل عبد العزيز تدوينة على حسابه بفيسبوك أقلق بها الجمهور بعدما وصف حالتها بالخطرة وطلب من الجمهور الدعاء لها أيضاً.

الصور مأخوذة من حسابات ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وحلا شيحة على انستقرام.