مفاجآت غنائية منتظرة في عيد الأضحى..نوال الزغبي تعلن عن ألبومها ودويتو لأنغام مع وائل كفوري

أعلن عدد من نجوم الغناء عن مشاركتهم في موسم عيد الأضحى 2021 بأغاني وكليبات وألبومات جديدة، وعلى رأسهم نوال الزغبي التي أعلنت عن ألبومها الجديد وكذلك الفنان عبد المجيد عبد الله وسعد لمجرد وغيرهم.

نوال الزغبي تكشف أول أغاني ألبومها الجديد

وتصدرت الفنانة نوال الزغبي مواقع التواصل مؤخراً بعد الكشف عن بوستر ألبومها الجديد "عكس الطبيعة"، وشوقت الجمهور للألبوم الجديد مع شركة "روتانا"، وذلك قبل أن تكشف عن أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "ارقص"، ونشرت شركة روتانا برومو كليب الأغنية، وكشفت عن طرحها في أول أيام عيد الأضحى، وشوقت الجمهور للألبوم الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة أيضاً.

دويتو بين أنغام ووائل كفوري

ومن المفاجآت المنتظرة في موسم عيد الأضحى أيضاً، أول دويتو يجمع بين وائل كفوري وأنغام في أغنية جديدة بعنوان "برضه بتوحشني"، وشوق الثنائي الجمهور للأغنية وتعاونهما الجديد، ونشرا مقطع من موسيقى الأغنية المنتظرة، وكشفا عن طرحها قريباُ في صيف 2021، ولم يكشف الثنائي تفاصيل أخرى عن الأغنية والمتوقع ان تعتبر أبرز مفاجأة غنائية هذا الموسم.

سعد لمجرد يعود بكليب جديد

وشوق الفنان سعد لمجرد الجمهور لأغنيته الجديدة "انتي حياتي" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، ونشر صورة بوستر الأغنية وكشف عن طرحها نهاية الشهر الجاري، وفي نفس التوقيت أعلن أيضاً محمد رمضان عن تجهيزه لأغنية جديدة قريباً مع الموزع العالمي ريدوان، ومن المتوقع أن يشهد موسم عيد الأضحى منافسة غنائية قوية بطرح النجوم عدة أعمال منفردة ومنهم مصطفى قمر وكارول سماحة وغيرهم.

وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد كشف مؤخرا عن عنوان ألبومه الجديد "عالم موازي"، ونشر اليوم على حسابه الرسمي بتويتر صورة لبوستر الألبوم، وشوق الجمهور للألبوم الجديد والمقرر طرحه في موسم عيد الأضحى، وعلقت شركة روتانا المنتجة للألبوم على صورة البوستر وذكرت:" هلاا بك يا نسم روحي ويا لبيه، غلاف ألبوم عالم موازي منتظرينه بكل حماس"، وعلق كذلك سالم الهندي، رئيس شركة روتانا وقال:"متحمسين بوعبدالله".