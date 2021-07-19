فيديو فيفي عبده تحتفل بتعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة: "فرحانة جداً"

فيفي عبده عادت للظهور على مواقع التواصل بعد فترة من الابتعاد بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، ووجهت رسالة للجمهور على حسابها بانستقرام، ونشرت فيديو لها من أجازتها الصيفية.

فيفي عبده تحتفل بتعافيها من أزمتها الصحية

وعادت فيفي عبده للتواصل مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل بعد فترة من غيابها بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام، وعلقت عليه قائلة:" ‏بسم الله ما شاء الله الله أكبر كل سنة وانت طيبين"، وكشفت في الفيديو عن خروجها من المنزل والسفر إلى الساحل الشمالي لأول مرة منذ أزمتها الصحية، والتي أجبرتها على البقاء في المنزل لتلقي العلاج والراحة بعد فترة من تواجدها في المستشفى.

فيفي عبده توجه رسالة للجمهور بعد تعافيها

ووجهت فيفي عبده رسالة إلى الجمهور في الفيديو الذي نشرته من أجازتها الصيفية، وقالت إنها سعيدة للغاية لتعافيها من أزمتها الصحية وعودتها لحياتها الطبيعية ووجهت التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى، وقالت:"دي أول لقطة أخدها من الساحل الشمالي دلوقتي.. أنا طبعاً فرحانة جداً إن ربنا شافاني وعافاني"، وقالت فيفي عبده إنها ستنشر فيديوهات لها من أجازتها الصيفية ومشاركة الجمهور في لحظاتها السعيدة.

وأضافت فيفي عبده إنها ستنشر فيديوهات أخرى لتوجيه الشكر للأطباء الذين أشرفوا على حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور وكذلك النجوم والذين احتفلوا مع فيفي عبده بشفائها ومنهم هند صبري ولطيفة ولجين عمران ووليد توفيق وغيرهم.

فيفي عبده تتجاوز أزمتها الصحية

وكانت فيفي عبده قد مرت بأزمة صحية طويلة في الأشهر الماضية، وأقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية طارئة بسبب خطأ طبي في طريقة تناولها لحقنة علاجية في ظهرها، وهو ما تسبب في مرورها بوعكة صحية طوال الفترة الماضية والتي تخطت 6 أشهر تقريبًا، ولفتت فيفي عبده إلى أنها كانت تتعرض لعدة شائعات في الفترة الماضية عن مرورها بأزمة صحية ودخولها المستشفى، إلا أن هذه الشائعات تحولت لحقيقة وطلبت من الجمهور الدعاء لها.