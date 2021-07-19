آدم الشرقاوي بطل مسلسل "لعبة نيوتن" يرثي والده الراحل برسالة مبكية والنجوم يواسونه

آدم الشرقاوي ودع والده خالد الشرقاوي برسالة حزينة كشف فيه عن مدى ارتباطه بوالده الراحل، كما قدم العديد من نجوم الوسط الفني التعازي له وحاول بعضهم أن يواسيه في محنته الأليمة.

آدم الشرقاوي يودع والده الراحل بكلمات مبكية

آدم الشرقاوي نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة لوالده الراحل خالد الشرقاوي الذي توفي في الثاني من يوليو الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، آدم الشرقاوي كشف عن عدم قدرته على استيعاب أن والده قد رحل، بل لا يزال يشعر أنه سوف يأتي ويجلس معه كعادته، كما أوضح الفنان الشاب إدراكه أن الحزن يأخذ جزء من الوقت لكنه أشار إلى أن والده دائما كان يرغب منه الاستمرار في طريقه.

فكتب آدم الشرقاوي: "2 يوليو 2021 توفي والدي، هناك الكثير من الأشياء التي أتمنى أن أقولها لك وأشياء كثيرة أردت أن تراها، لا يزال جزء مني يعتقد في أي لحظة أنك ستمشي عبر الباب مبتسمًا لتعلمني أن كل شيء سيكون على ما يرام، استغرق الأمر بعض الوقت للتعامل مع الحزن، لكنني أعلم أنك تريد منا الاستمرار".

النجوم يواسون الفنان آدم الشرقاوي

آدم الشرقاوي أكد في رسالته الحزينة لوالده الراحل أنه سوف يعمل بشكل مستمر من أجل أن يجعل والده فخور به، وأن يرفع اسم عائلته، مؤكدا على مدى حبه وتقديره لوالده فكتب: "سأقضي بقية حياتي أحاول أن اجعلك فخوراً وارفع اسم عائلتنا عاليا، ارقد في سلام يا أبي انا احبك".

هدي المفتي الفنانة المصرية الشابة قدمت التعازي لزميلها الفنان آدم الشرقاوي حيث علقت على ما نشره فكتبت: "البقاء لله يا آدم فلترقد روحه في سلام"، كما علقت الفنانة علا رشدي فكتبت: "تعازية الحارة يا آدم، رحمه الله، البقاء لله"، وعلق أيضا النجم الشاب دومينيك كولومبوس فكتب: "أحبك أخي فقط تذكر أنه بات ينظر إليك الآن".

تفاصيل وفاة والد الفنان آدم الشرقاوي

والد آدم الشرقاوي قد كشف في الأسابيع الماضية عن تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية وطلب من أصدقائه ومتابعيه الدعاء له من أجل أن يتجاوزها، وفي بداية شهر يوليو تدهورت حالته الصحية بشكل سريع حتى تم الإعلان عن وفاته.

يذكر أن آدم الشرقاوي نجح في اثبات تواجده في دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" مع كل من الفنانة منى زكي ومحمد فراج، حيث لفت الأنظار بقوة من خلال شخصية "بيج زي" التي قدمها في المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وحاز على إشادة واسعة من قبل النقاد.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان آدم الشرقاوي وخالد الشرقاوي على "انستجرام" و"فيس بوك".