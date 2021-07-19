النجوم يكثفون الدعاء لياسمين عبد العزيز بعد تطورات حالتها ورسائل خاصة من أحلام وياسمين صبري

ياسمين عبد العزيز تلقت عشرات الرسائل من زملائها النجوم على مواقع التواصل، والذين كثفوا الدعاء لياسمين عبد العزيز بعد التطورات الأخيرة في حالتها الصحية، وتواجدها في العناية المركزة بعد المضاعفات الخطيرة التي أصابتها بعد خضوعها لعملية جراحية.

ياسمين صبري لياسمين عبد العزيز:" بكرة هتكوني قومتي بالسلامة"

وكثف النجوم الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز على مواقع التواصل، ومنهم الفنانة ياسمين صبري والتي نشرت تغريدة على حسابها بتويتر قالت بها:" حبيبتي ياسمين عبد العزيز ان شاء الله بكرة حتكوني قومتي بالسلامة.. اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقماً فلا شفاء الا شفائك".

ونشرت الإعلامية وفاء الكيلاني تغريدة أيضاً لياسمين عبد العزيز وقالت:" اللهم إنّ نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي ياسمين عبد العزيز وتمدّها بالصحّة والعافية، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.. ربّ إنّ مسّها الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين..اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل وردها لأولادها وزوجها وأهلها رداً جميلاً يا أرحم الراحمين".

إليسا وأحلام تدعوان لياسمين عبد العزيز

وتضامنت الفنانة أحلام مع ياسمين عبد العزيز، ونشرت دعاء لها على حسابها بتويتر وقالت:" يارب بحق اسمك الشافي اشفي ياسمين عبد العزيز وعافها وردها لأولادها واحبابها سالمة انت قادر يارب"، وكذلك الفنانة إليسا التي نشرت تغريدة على حسابها بتويتر وصورة لياسمين عبد العزيز وقالت:" الله يشفيها ويكون معا يا رب".

النجوم يكثفون رسائل التضامن مع ياسمين عبد العزيز

ونشر عدد من النجوم في الساعات الأخيرة عدة رسائل دعم ودعاء لياسمين عبد العزيز على صفحاتهم بمواقع التواصل ومنهم الفنان محمد هنيدي الذي قال:" ياريت كلكم تدعو للجميلة ياسمين عبد العزيز، ربنا يشفيها ويرجعها لينا بألف سلامة يارب"، وكذلك أحمد حلمي الذي نشر صورة له مع ياسمين عبد العزيز وزوجته منى زكي وعلق عليها:" ادعو لياسمين تقوم بالسلامة".

ونشر الفنان كريم عبد العزيز صورة لياسمين عبد العزيز على حسابه بانستقرام وطلب الدعاء لها قائلاُ:" ‎دعواتكم بالشفاء العاجل للأخت والصديقة الجدعة وعشرة السنين ياسمين عبد العزيز .. ربنا يشفيها ويقومها بالف مليون سلامة"، وامتلأت صفحات النجوم على مواقع التواصل برسائل الأدعية لياسمين عبد العزيز والتضامن معها بعد القلق على حالتها الصحية.

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

وكانت آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية تواجدها في العناية المركزة وإفاقتها من الغيبوبة، وذلك بعد إصابتها بمضاعفات خطيرة بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخراً، وأقلقت ياسمين الجمهور بسبب الغموض حول حالتها وعدم رغبة أسرتها وزوجها أحمد العوضي في الكشف عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً واكتفوا بطلب الدعاء لها.