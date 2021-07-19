شاهد.. رامي صبري يتوجه بـ الدعاء بالشفاء لـ ياسمين عبد العزيز

حرص الفنان رامي صبري علي تقديم الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. ونشر رامي صبري صورة لياسمين عبد العزيز، وعلق عليها كاتبًا: “ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامه لولادك وحبايبك وأهلك.. اللهم امين”.

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