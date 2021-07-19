أحمد العوضي يدعو لزوجته ياسمين عبد العزيز في يوم عرفة

كتب الفنان أحمد العوضي منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه من خلاله دعوة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، التي تمكث بالعناية المركزة بسبب خطأ طبي.

وكتب أحمد العوضي، عبر فيسبوك: «إذا اردت ان يستجيب منك الله فإبدأ بمسألة الصلاة علي سيدنا محمد ثم سل مسألتك .. فإن الله يستحي ان يستحيب في إحداهما ويترك الأخرى ... اللهم إني اسألك الصلاة والسلام علي سيدنا محمد .. اللهم اشفيها وعافيها وفرج عن كربها .. اللهم أرح قلبي وأرزقنا السكينه .. اللهم بدل الحال الي حالٍ طيب .. وصلي اللهم علي محمد نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين».