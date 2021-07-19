7 مسلسلات عربية لا نمل من مشاهدتها أبدًا.. "لن أعيش في جلباب أبي" و"حديث الصباح والمساء" أبرزها

مع كثرة الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على الشاشات في المواسم المختلفة، فإن الجمهور ما زال محبًا ومعتزًا ببعض المسلسلات العربية التي عرضت قبل سنوات وحققت نجاحًا كبيرًا، والتي لا نمل من مشاهدتها مع كل عرض لها.

ليالي الحلمية

من بين هذه الأعمال مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه المختلفة، والذي بدأ تقديمه عام 1987، وشارك في بطولته قطاع كبير من أبرز نجوم الدراما ومنهم صلاح السعدني ويحيى الفخراني وصفية العمري وحسن يوسف وسهير المرشدي وفردوس عبد الحميد وهدى سلطان وأحمد مظهر ودلال عبد العزيز وغيرهم.

وتدور الأحداث حول الصراع بين سليم البدري أو يحيى الفخراني، والعمدة سليمان غانم أو صلاح السعدني واستفادة نازك السلحدار أو صفية العمري من هذا الصراع بما يخدم أهدافها الخاصة، حيث قدوم سليمان غانم من الأرياف من أجل الثأر لوالده عبد التواب غانم الذي مات في السجن بسبب إسماعيل البدري والد سليم، وقد بدأت المواجهة بينهما عندما قام سليمان غانم بشراء أسهم في مصنع سليم البدري للمنسوجات.

مسلسل "باب الحارة" بأجزائه يعتبر من الأعمال التي لا نمل من مشاهدتها أبدًا مع كل عرض لها، وهو الأمر الذي دفع صناعه لتقديم أكثر من جزء منه بعد نجاح أول أجزائه عام 2006، وتدور أحداث المسلسل في عشرينيات القرن الماضي بسوريا، في حارة الضبع، لتبدأ الأحداث من خلال سرقة ذهب من منزل أبو إبراهيم تاجر القماش، وقتل لحارس الحارة أبو سمعو، ليجتمع رجال الحارة للتوصل إلى حقيقة سارق الذهب، ليكتشفوا أنه (الإدعشري)، وتتصاعد الأحداث، وتختلف مع كل جزء.

وكان من بين نجوم الجزء الأول للمسلسل عباس النوري وصباح جزائري وسامر المصري وسليم كلاس وبسام كوسا وحسام تحسين بيك ووائل شرف وغيرهم.

عائلة الحاج متولي

"عائلة الحاج متولي" من المسلسلات الاجتماعية الطريفة التي تعرض باستمرار على الشاشات، ودائمًا ما تنال متابعة قطاع كبير من الجمهور مع كل عرض لها، والعمل من بطولة نور الشريف وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف ومصطفى شعبان ونورهان وميمي جمال وعايدة رياض وغيرهم.

وتدور الأحداث حول متولي، وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، تتوفى دوت الخليج، ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.

لن أعيش في جلباب أبي

المسلسل المصري الشهير "لن أعيش في جلباب أبي" يعتبر من أكثر الأعمال التي يرتبط بها الجمهور العربي، ويتسبب في لم شمل أفراد الأسرة أمام التلفاز مع كل عرض له، ولا يمل الجمهور من مشاهدته أبدًا، والعمل من بطولة نور الشريف وعبلة كامل وحنان ترك ومحمد رياض وياسر جلال ووفاء صادق ومنال سلامة وناهد رشدي وعبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.

تدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة لعبد الغفور البرعي، بداية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة، إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة، أثناء ذلك يكون قد أعجب بفاطمة بائعة الكشري، التي تبادله الإعجاب، تمر الأيام ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب وأربع فتيات، وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة في حياة عبد الغفور البرعي، فإنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص جداً بعيداً عن والده ونفوذه.

حديث الصباح والمساء

"حديث الصباح والمساء" من بين المسلسلات التي أحبها الجمهور منذ عرضها الأول، خاصة بسبب عدد النجوم الكبير الذي ظهر فيه ومن بينهم ليلى علوي وخالد النبوي ودلال عبد العزيز وعبلة كامل وسوسن بدر وأحمد خليل وتوفيق عبد الحميد وأحمد الفيشاوي وعلا غانم وحنان مطاوع وريهام عبد الغفور وسلوى خطاب وأحمد زاهر ومحمود الجندي وإبراهيم يسري ومحمد نجاتي وطارق لطفي وغيرهم الكثير.

والمسلسل تأليف نجيب محفوظ ومعالجة درامية لمحسن زايد وإخراج أحمد صقر، وتدور الأحداث التي تتناول تاريخ مصر الاجتماعي من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث.

البخيل وأنا

مسلسل "البخيل وأنا" يعتبر من أكثر المسلسلات التي قدمها الراحل فريد شوقي وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومازالت تلقى تفاعلا كبيرًا مع كل عرض لها، وشارك في بطولتها حينها بجانب فريد شوقي، كل من كريمة مختار وحنان شوقي ووائل نور ومحمد هنيدي وحسن مصطفى وآخرين.

وتدور الأحداث حول عوض تاجر الشنطة شديد البخل الذي يجمع المال ويمنعه على أهل بيته، ليضطر أولاده إلى العمل على الهروب من حرمان الأب وبخله، فتتزوج الابنة من رجل غني في عمر والدها، ويحاول كل من شقيقيها تحقيق أحلامهما بعيدًا عن الأب، لتتصاعد الأحداث.

طاش ما طاش

من أشهر المسلسلات السعودية الكوميدية التي تعتبر أيقونة في تاريخ الدراما، والتي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور، مع عرض كل جزء منها، والعمل بدأ عرضه عام 1992 وشارك فيه العديد من الممثلين السعوديين والعرب، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي.

وقام ببطولة المسلسل كل من عبد الله السدحان وناصر القصبي إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف، ويحاول المسلسل معالجة قضايا المجتمع السعودي بإطار كوميدي ساخر، فلكل حلقة قصة وعادة كان يفتح الفنانين ناصر وعبد الله الباب للجميع بإرسال قصص أو كتابات ويعالجها فريق العمل دراميًا.