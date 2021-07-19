تطورات الحالة الصحية للنجوم.. نوال الزغبي تنتقل للمستشفى مجدداً وبلقيس تقلق الجمهور

ياسمين عبد العزيز ونوال الزغبي وإيمان الحصري وعدد من النجوم أقلقوا الجمهور في الأيام الأخيرة على حالتهم الصحية بعد إصابتهم بوعكات صحية مختلفة، ونكشف آخر التطورات الصحية للنجوم اليوم.

نوال الزغبي تنتقل للمستشفى للمرة الثانية

وأقلقت الفنانة نوال الزغبي الجمهور على حالتها الصحية بعد كشفها اليوم عن انتقالها للمستشفى للمرة الثانية، بعد انتقالها الأسبوع الماضي بسبب وعكة صحية مفاجئة في حفلها الأخير بسوريا، وشعرت نوال الزغبي بآلام شديدة في بطنها واستكملت حفلها وانتقلت للمستشفى، وعادت اليوم لإجراء بعض الفحوصات وتشخيص حالتها، وقالت في تغريدة لها مؤخراً:" قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي..".

وتابعت نوال الزغبي:" الحقيقة اني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن.. هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح"، وقالت نوال الزغبي في تغريدة لها اليوم بعد انتقالها للمستشفى مجدداً:"رح أصير أحسن ان شاء الله"، ويأتي ذلك قبل يوم من استعداد نوال لإطلاق أول أغاني ألبومها الجديد "عكس الطبيعة" بعنوان "أرقص"، والتي تطلقها على طريقة فيديو كليب غداً مع شركة روتانا.

إيمان الحصري تنتقل للعلاج إلى الخارج

وعادت أخبار الإعلامية إيمان الحصري للتداول مجدداً بعد أشهر من أزمتها الصحية وخضوعها لعدة عمليات بسبب خطأ طبي في إحدى الجراحات التي خضعت لها، وكشف برنامج "إي تي بالعربي" إنها تتواجد في الخارج لاستكمال علاجها وإنها في حالة مستقرة وتستطيع الحديث والتواصل مع أسرتها وليست في غيبوبة، ونشرت أسرتها تدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك طلبت بها من الجمهور تكثيف الدعاء لها.

آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

وما زالت الفنانة ياسمين عبد العزيز في المستشفى وفي الرعاية المركزة بعد إفاقتها من الغيبوبة أمس، ولم تكشف أسرتها عن تطورات جديدة عن حالتها وأكتفى زوجها أحمد العوضي والنجوم بنشر أدعية لها، ونفس الحال بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز والتي ما زالت في المستشفى وعلى أجهزة التنفس لتلقي جرعات الأكسجين بسبب مضاعفات إصابتها بكورونا، وكشف الأطباء مؤخراً استقرار حالتها على أجهزة التنفس ولكنها ما زالت تحتاج للأكسجين بسبب إصابتها بتليف في الرئة.