5 نجوم يواصلون معاركهم ضد السرطان بكل شجاعة

يواجه أكثر من نجم عربي معركة حقيقية ضد السرطان في الفترة الماضية من بينهم الفنانة جواهر الكويتية، والنجمة العمانية فخرية خميس، بينما أعلن أكثر من نجم عن إصابته بالسرطان لينضم إلى قائمة النجوم الذين يخوضون معارك مع هذا المرض.

زكي فطين عبدالوهاب يخوض معركة جديدة مع مرض السرطان

زكي فطين عبدالوهاب النجم المصري الذي أعلن في السنوات الماضية عن إصابته بسرطان الرئة وبدأ رحلة علاج طويلة حتى استطاع أن يتجاوز هذه المرض لكن السرطان أعاد هجومه على زكي فطين عبدالوهاب ليعلن عن إصابته به من جديد وهذا المرة بسرطان المخ من الدرجة الرابعة.

زكي فطين عبدالوهاب نجل المخرج الراحل فطين عبدالوهاب وابن الفنانة المصرية ليلى مراد كشف عن صموده في مواجهة المرض خلال المرة الأولى وأكد على قدرته على مواجته للمرة الثانية، وقدم شكره للجمهور وزملائه الذين ساندوه في رحلته الأولى مع المرض وكذلك بعد إعلان عن إصابته الثانية به، ومن المقرر أن يخضع لـ15 جلسة علاج إشعاعي مكثف ثم يخضع لبعض الفحوصات الجديدة لمعرفة نتائج العلاج.

جواهر الكويتية تطلب الدعاء لها لمواجهة السرطان

جواهر الكويتية تم الكشف عن إصابتها بالسرطان في بداية عام 2020 وبدأت الفنانة جواهر في خوض معركتها ضد المرض فبدأت العلاج في العاصمة البريطانية لندن منذ ما يقارب العام ونصف، ولا تزال تتواجد هناك من أجل تلقي العلاج، وواجهت جواهر الكويتية العديد من الأوقات الصعبة خلال رحلة علاجها حيث أكدت أن أحد الأطباء قد أبلغها أن بقائها على قيد الحياة حتى الآن هو معجزة.

جواهر الكويتية تحدثت عن وضعها الصحي الصعب وأكدت أنه لا يوجد شخص قادر على الشعور بما تمر به إلا من خاض هذه التجربة القاسية، ووصفت إصابتها بالسرطان بـ"الابتلاء الجميل" مؤكدة أن رحلتها مع المرض زادتها قوة وإصرار على تجاوزه، وأنه جعلها أكثر قرب لله، كما طلبت في رسالتها الأخيرة التي قامت بنشرها عبر حسابها على "انستجرام" الدعاء من محبيها والمتابعين الذين يحرصون دوما على الاطمئنان على حالتها.

فخرية خميس تبدأ مرحلة العلاج المناعي

فخرية خميس الفنانة العمانية كشفت كذلك عن إصابتها بالسرطان في العام الماضي وبدأت رحلة طويلة مع العلاج من المرض، ونشرت الفنانة العمانية تفاصيل رحلتها عبر حسابها على "انستجرام" ولا تزال مستمرة حتى الآن في تلقي العلاج بينما أوضحت مؤخرا أن المرض بدأ في التلاشي لكنها لا تزال تخضع لفحوصات مستمرة وتتلقى إبرة مناعية في مواعيدها المحددة كل 3 أسابيع ضمن مرحلة العلاج المناعي، كما وجهت الفنانة العمانية الشكر لكل من سأل عنها في أزمتها الصحية كما وجهت الشكر للفريق الطبي المعالج لها.

رحلة الإعلامية أسماء مصطفى والفنان صالح أوقروت مع السرطان

أسماء مصطفى الإعلامية المصرية ومقدمة برنامج "هذا الصباح" على قناة إكستر نيوز أعلنت في الفترة الماضية عن إصابتها بمرض السرطان عبر حسابها على "فيس بوك" ، وأكدت أنها بدأت رحلة العلاج مع المرض، وبدأت خطوات جديدة من رحلتها لكنها طلبت الدعاء من جميع من حولها ومحبيها.

أسماء مصطفى قدمت أيضا اعتذارها للجمهور خلال الأشهر الماضية لكونها لم تعلن بشكل مبكر عن إصابتها بالسرطان، مشيرة أن فترة غيابها ستطول خصوصا أنها بدأت الحصول على جلسات الكيماوي في الأسابيع الماضية التي كشفت عن تفاصيل معاناتها وتواجدها في المستشفى من أجل تلقي هذه الجرعات.

صالح أوقروت الفنان الجزائري هو آخر النجوم العرب الذين تم الإعلان عن إصابتهم بمرض السرطان، وكان خبر إصابته صادما لجمهوره في الجزائر والمغرب العربي نظرا للتاريخ الفني الطويل له على الشاشة الصغيرة والمسرح، صالح أوقروت نقل إلى فرنسا من أجل العلاج بعد تأكيد إصابته بـ3 أوروم سرطانية وخضع لعملية جراحية في المخ، وقد بدأ في الأسابيع الأخيرة الحصول على جلسات الكيماوي، ومنذ إعلان صالح أوقروت عن بداية رحلة علاجه باتت أخباره محط اهتمام زملاءه في الوسط الفني وكذلك الجمهور الجزائري.

الصور مأخوذة من حسابات كل من الفنانة فخرية خميس وجواهر الكويتية على "انستجرام" وأسماء مصطفى وصالح أوقروت وزكي فطين عبدالوهاب من "فيس بوك".