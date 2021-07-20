ميريام فارس وإليسا أحدثهن ..نجمات اخترن توثيق محطات من حياتهن عبر الإعلام

إرتأت العديد من النجمات مؤخراً توثيق محطات من حياتهن عبر وسائل إعلامية مختلفة سواء أفلام وثائقية كما فعلت النجمة ميريام فارس مؤخرا والتي روت تجربتها أثناء فيروس كورونا وكشفت من خلالها عن مرحلة إجهاض جنينها، او من خلال تسجيلات صوتية عبر إحدى المنصات الإلكترونية كحالة النجمة اليسا في الفترة الأخيرة، وانسحب الأمر كذلك على إصدار كتب على مثيل النجمة نبيلة عبيد التي طرحت كتابا هذا العام يوثق محطات من حياتها السينمائية، فدعونا نلقي معكم نظرة على عدد من النجمات اللواتي وثقن محطات من حياتهن في الأشهر الأخيرة عبر وسائل إعلامية مختلفة.

ميريام فارس ومحطات لها في فيلم وثائقي

النجمة اللبنانية ميريام فارس فاجأت الجمهور قبل أسابيع ماضية بطرح فيلم وثائقي خاص بها بعنوان "Myriam Fares The Journey" والذي عرض يوم 3 يونيو الماضي على نتفليكس، وتناول الفيلم الذي جاءت مدته حوالي ساعة و10 دقائق، جانب من الحياة اليومية لميريام خلال فترة حملها بإبنها الثالث خلال فترة الإغلاق العام بسبب كورونا، وحتى تحضيرات ألبومها المقبل، فكشفت عن يومياتها خلال حملها ومع طفلها الأول جايدن.

الفيلم تضمن ايضا صدمة لجمهور ميريام التي كشفت عن تعرضها لتجربة اجهاض جنينها "الثاني" تزامنا مع مرورها بأزمة صحية صعبة عام 2017، وهي معلومة لأول مرة اعلنتها لجمهورها في الفيلم وقالت بأنها عانت من العزلة والاكتئاب الشديد في تلك الفترة معتبرة بأنه شعور لا يمكن وصفه.

كما تحدثت ميريام في الفيلم بأن نعمة انجابها عام 2020 لإبنها "ديف" خففت عنها أحزانها بفقدان جنينها الثاني رغم شعورها بالخوف من ان تمر بحالة مماثلة، الى جانب مخاوفها من التقاط وباء كورونا اثناء فترة حملها.

إليسا وتجربة "سلسلة البودكاست"

النجمة إليسا تمردت على الطريقة التقليدية في توثيق جانب من حياتها لتختار تسجيلات صوتية "سلسلة البودكاست"، عرضت فيها بصوتها محطات عاشتها من حياتها للتعبير عن حياتها ومشاعرها طوال سنوات، سواء قبل شهرتها أو بعد اتجاهها إلى الغناء، واعتبرت الفنانة الأولى عربيًا بين الفنانين بفكرتها بهذا التوثيق.

وتم عرض "سلسلة البودكاست" على مدار 12 حلقة بمعدل حلقة واحدة في الأسبوع على إحدى المنصات الإلكترونية المُتخصصة في الأغاني، وتضمنت كل حلقة عنوانا مختلفا حيث روجت لها الفنانة اللبنانية على حساباتها على السوشيال ميديا، فكتبت تعليقا على الحلقة الأولى :"بودكاست إليسا حصريًا على أنغامي بالحلقة الأولى بعنوان (هيدي أنا) أشارك معكم تجارب مررت بها وجعلت مني ما أنا عليه اليوم، اكتشفوا الإنسانة خلف الفنانة".

ولاقى سلسلة البودكاست تفاعلاً كبيرا بين الجمهور الذين تعرفوا على جوانب مخفية ومجهولة من حياة النجمة إليسا.

نبيلة عبيد وكتاب "سينما نبيلة عبيد"

النجمة نبيلة عبيد إتجهت الى الطريقة التقليدية في تقديم جانب من سيرتها الذاتية، واختارت في شهر مارس 2021 طرح كتاب بعنوان "سينما نبيلة عبيد" الذي تناول مشوارها الفني الذي بدأ منذ العام 1961 وصولا الى آخر فيلم قدمته عام 2005.

كتاب "سينما نبيلة عبيد" من تأليف المؤرخ السينمائي محمود قاسم، وتضمن تحليل وشرح واستعراض كل تفاصيل أعمال النجمة المصرية منذ بدايتها وحتى آخر أفلامها "مافيش غير كده" الذي قدّمته العام 2005، كما تضمن بعض الأسرار الخاصة بتلك الأعمال والتحضير لها، وكذلك تفاصيل تعاملها مع المخرجين والكتّاب الذين أخرجوا وكتبوا لها أفلامها.

اسماء شريف منير وكتاب "طلقني"

مقدمة البرامج وابنة الفنان شريف منير، اسما شريف منير بدورها اتجهت الى توثيق تجربة طلاقها الأول من خلال كتاب طرحته في الأسواق والذي حمل عنوان "طلقني".

واعتبر الكتاب التجربة الأولى لأسما في عالم الكتابة، ووصفته بأنه جزء من تجربتها الشخصية حيث أنها مرت بمرحلة صعبة في زواجها الأول والذي انتهى بالطلاق فكتبت: "كتاب طلقني اللي بين اديكم بفتحلكم فيه باب حياتي زي ما عودتكم ديماً بس المرة دي بتدخلوا معايا منطقة خاصة جداً في حكاية حقيقية من واقع تجربة صاحبتها اللي بتكلّمكم علشان توفّر عليكم الوقت والمجهود و تعب الأعصاب، انا بحكيلِكم علشان خايفة عليكم وبتمنى تستفيدوا وأكون سبب يخليكم تعملوا حاجة حلوة لحياتِكم، طلقني أول تجربة ليًا في الكتابة، هحكيلكم فيها من قلبي عن حياتي و انا واثقة أنكم مش هتندموا".