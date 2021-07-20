بالصور..عودة قوية لـ شريهان بمسرحية "كوكو شانيل" على "شاهد VIP" بالتزامن مع عيد الأضحى

فور انطلاق عرض مسرحية "كوكو شانيل" للنجمة شريهان عبر منصة "شاهد VIP"، احتفى الجمهور بالعرض القوي الذي جاء بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى 2021، وذلك بتداول مقاطع فيديو وصور ملفتة من المسرحية التي عادت فيها شريهان لعالم الاستعراض بعد غياب طويل.

وبحسب بيان رسمي صادر عن منصة شاهد، فالنجمة المصرية شريهان عادت إلى خشبة المسرح بعد 30 عاماً من أخر عرض مسرحي لها، وما يقارب 20 عاماً من الغياب عن الأضواء، حيث عادت النجمة شريهان من خلال مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل غروب"، والتي تقدم بدأ عرضها الأول والحصري بالتزامن مه مناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة "شاهد VIP"، في 20 تموز/يوليو.

وتطلّ شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية "كوكو شانيل"، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.

الصور من الخدمة الإعلامية لمنصة شاهد