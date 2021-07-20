أفلام سلطت الضوء على "الاختراق الإلكتروني" .. أبرزها "العارف" و"الهرم الرابع"

يبدو أن أزمة الاختراق بات يعاني منها عدد كبير من الجمهور وسط اهتمامهم بالتكنولوجيا الحديثة، وهو ما دفع صناع السينما على تقديم أعمال تسلط الضوء على فكرة الاختراق وخطورتها وتأثيرها، وذلك تزامنًا مع عرض أفلام موسم صيف 2021، في دور العرض السينمائي بالدول العربية، والتي كان من بينها عملين يناقشان تلك الفكرة، إضافة إلى وجود أفلام أخرى عرضت مسبقًا وتتحدث عن الاختراق كخط رئيسي في أحداثها.

العارف

فيلم "العارف" بدأ عرضه قبل فترة قصيرة، وتدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

ولجأ صناع الفيلم إلى طريقة دعاية مختلفة قبل عرضه حيث أعلن أحمد فهمي عن تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، وأعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.

فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، ركين سعد وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

موسى

فيلم "موسى" الذي من المقرر عرضه يوم 11 أغسطس، تدور أحداثه كذلك في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم موسى، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع، كذلك يسلط

الفيلم الضوء على جريمة الاختراق، حيث ظهر أحد أبطال الفيلم في البرومو الرسمي داخل في غرفة أو صندوق حاوية ضخمة مع فريق كامل من الهاكرز، ويبدو أنه يقود عملية اختراق إلكتروني.

الهرم الرابع

فيلم "الهرم الرابع" الذي عرض عام 2016 تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال شخصية يوسف، طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغط.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم وميرهان حسين وتارا عماد وريهام عبد الغفور ومحمود الجندي وأحمد حلاوة ويوسف شعبان وغيرهم والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي