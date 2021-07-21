شاهد.. مريهان حسين تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة مريهان حسين، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وتألقت مريهان حسين بإطلالة صباحية من عطلتها الصيفية، حيث ارتدت كاش مايوه، مما أثار إعجاب متابعيها. ولم تتكلف مريهان حسين بوضع الماكياج معتمدة علي جمال بشرتها و علقت قائلة: "صباح الخير"

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