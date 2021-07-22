شاهد.. رزان المغربي تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي

شاركت الفنانة رزان المغربي فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت رزان المغربي في الفيديو من خلال عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي مرتدية كاش مايوه، مما أثار إعجاب متابعيها. واعتمدت رزان المغربي علي ترك خصلات شعرها الذهبية منسدلا على كتفيها، مع نظارة شمس.

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