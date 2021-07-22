نشر الفنان تامر حسني صور جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام مما أثارت اعجاب متابعيه. و كتب تامر حسني علي الصور قائلا :"اولي حفلات صيف ٢٠٢١ الماسة مدينة العلمين الجديدة "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. تامر حسني يشعل انستجرام بصور من أولي حفلاته في صيف 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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