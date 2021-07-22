خاص: تفاصيل التحضير للجزء الثالث من مسلسل "أمر إخلاء"

مسلسل "أمر إخلاء" بجزئه الأول والثاني حقق نجاحا كبيرا مما تسبب في زيادة المطالبات من قبل الجمهور بالتحضير لجزء ثالث خلال الفترة القادمة من أجل عرضه.

حقيقة التحضير للجزء الثالث من مسلسل "أمر إخلاء"

مصدر مقرب من صناع مسلسل "أمر إخلاء" أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن احتمالية تنفيذ جزء ثالث من المسلسل بات واقع، وأن هناك تخطيط في المرحلة الحالية من أجل بداية التحضيرات للجزء الجديد الذي طالب به الجمهور وتحديدا بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني بعد عرضه على منصة "شاهد" في شهر يونيو الماضي.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق مع مريم الهاجري مؤلفة المسلسل من أجل بداية كتابة الجزء الجديد فقال المصدر: "الجزء الثالث من مسلسل (أمر إخلاء) اصبح واقعا، وقد تمت الاتفاقات الخاصة مع مؤلفة المسلسل من أجل بداية التحضير للجزء الجديد منه في الشهور القادمة".

موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "أمر إخلاء"

"امرء إخلاء" وجزئه الثالث من المتوقع أن يبدأ تصويره في عام 2022، على حسب المصدر الذي أوضح أن تصوير المسلسل وعرضه سيكون العام القادم حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من التحضيرات الخاصة به، وكانت الفنانة صمود المؤمن قد ألمحت خلال الأيام الماضية إلى احتمالية تنفيذ جزء جديد من المسلسل، حيث نشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" من كواليس الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني من المسلسل وعلقت عليها فكتبت: "هذا اللي صار وانتهت القصه شكرا على حبكم و متابعتكم و مساهمتكم في نجاح هذا العمل وان شاء الله نلتقي بجزء اخر".

سر عدم عرض الجزء الثاني من مسلسل "أمر إخلاء" في رمضان

مسلسل "أمر إخلاء 2" كان من المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان الماضي، لكن واجه العمل بعض الصعوبات الخاصة بالتصوير نتيجة القيود التي تم فرضها بسبب أزمة كورونا، حيث أصبحت مواعيد الحظر المفروضة في الكويت عائقا على مواصلة تصوير العمل، ويحتاج إلى تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة، لكن نجح صناع العمل في النهاية من استكماله بشكل كامل حتى تم عرضه في شهر يونيو الماضي وتصدر التريند في دول الخليج.

"أمر إخلاء" قد عرض الجزء الأول منه في عام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشارك في الجزء الثاني مجموعة كبيرة من النجوم هم فوز الشطي ورهف محمد، ضاري الرشدان، وميس قمر، ويوسف البلوشي، عبدالله التركماني، وصمود المؤمن، والعمل من تأليف مريم الهاجري، وإخراج عبدالرحمن السلمان.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة صمود المؤمن، وعبدالله التركماني، وفوز الشطي، وضاري عبدالرضا على "انستجرام.