وزيرة الثقافة : مبادرة علاقات ثقافية تلقى الضوء على الجوانب الإبداعية فى...

فى إطار فعاليات مبادرة علاقات ثقافية تقام ندوة بعنوان مصر قبرص .. علاقات ثقافية فى السادسة مساء الأربعاء 28 يوليو بالمجلس الأعلى للثقافة وتستضيف السفير هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة والسفيرة مي خليل سفير مصر السابق في قبرص ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية ونخية من المثقفين المهتمين بالشأن المصري القبرصي . أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الندوة تأتى في ضوء التوجه المشترك لمصر وقبرص وحرصهما على دعم وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بينهما ، مشيرة أن مبادرة علاقات ثقافية تلقى الضوء على الجوانب الإبداعية فى دول العالم التى تربطها بمصر صلات صداقة ، مشيرة أنها أحد النماذج المميزة للشراكة بين مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها تتم بالتنسيق بين وزارتى الثقافة والخارجية .

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