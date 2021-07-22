شاهد.. ياسمين صبري تسحر متابعيها من عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة كعادتها. وأطلت ياسمين صبري خلال الصورة وهي تستمتع بالبحر خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى الدول، نالت إعجاب متابعيها.

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