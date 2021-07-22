يوسف الشريف يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

علق الفنان يوسف الشريف علي تعادل منتخب مصر الأولمبي مع اسبانيا بدون أهداف في أولي مباريات المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020 . و كتب يوسف الشريف علي حسابه الشخصي علي موقع تويتر :" ‏ بداية جيدة جداً "

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