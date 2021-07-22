فيديوهات من حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي بحضور النجوم و فيفي عبده أبرزهم

عمرو دياب أحيا حفل غنائي جديد بالساحل الشمالي بمصر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وشهد الحفل حضورا كبيرا من قبل النجوم وكذلك الجمهور الذي احتشد في حفل النجم المصري.

عمرو دياب يشعل حفله بالساحل الشمالي

عمرو دياب نشر عبر حسابه على "انستجرام" العديد من الصور الخاصة بحفله الذي أقيم في منطقة الساحل الشمالي بمصر، والذي قدم من خلاله مجموعة من أجمل ما غنى وكان من بين الأغاني التي قدمها أغنية "إتقل"، كما قدم كذلك العديد من أغانيه الشهيرة والتي من بينها أغنية "راجعين"، و"نور العين"، كما قدم كذلك أغنية "يا أنا يا لأ"، كما ظهر عمرو دياب في الحفل وهو يرتدي تيشرت وشورت أبيض ليتناسب مع الأجواء الصيفية للحفل الذي أقيم على شاطئ البحر.

النجوم يحضرون حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب في الساحل حضره جمهور كبير وتفاعلوا مع الأغاني التي قدمها، وكان من بين الحضور أيضا العديد من النجوم منهم الفنان آسر ياسين وغادة عادل والفنانة فيفي عبده التي حضرت الحفل ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أثناء تواجدها به وظهر في الفيديو الهضبة وهو يحيي الفنانة فيفي عبده وينادي على اسمها عندما رآها.

فيفي عبده أكدت أن حضورها للحفل يأتي بعد فترة طويلة من الغياب حيث عانت الفنانة المصرية من وعكة صحية تسببت في عدم تواجدها في العديد من المناسبات خلال الشهور الماضية، وعبرت فيفي عبده عن سعادتها بحضور الحفل فكتبت تعليقا على الفيديو قالت فيه: "النهاردة أول يوم اخرج من فترة طويلة، رحت حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي و انبسطت جداً الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه".

عمرو دياب يطرح ثالث أغانيه هذا الصيف

عمرو دياب طرح في الأيام الماضية ثالث أغانيه هذا الصيف والتي حملت عنوان "أحلى ونص" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وقد حققت الأغنية انتشارا واسعا بعد ساعات قليلة من طرحها وتصدرت التريند على "تويتر"، كما روج لها الهضبة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

عمرو دياب طرح خلال هذا الفترة أغنية "إتقل" والتي تعتبر ثاني الأغاني التي يطرحها هذا الصيف وحققت بعد طرحها نجاحا كبيرا، وتصدرت تريند "تويتر" على الرغم أنها صدرت على إحدى التطبيقات الغنائية، كما طرح عمرو دياب خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنية بعنوان "الدنيا بترقص" التي نالت إعجاب قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة بسبب ظهور الفنانة المصرية هدى المفتي معه كموديل في كليب الأغنية، ويعد ذلك أول تعاون بين هدى والهضبة عمرو دياب.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان عمرو دياب على "انستجرام".