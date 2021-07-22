يسرا بالفيديو:"مواقع التواصل الاجتماعي صنعت نجوما لا يستحقون الفرص"

يسرا حلت ضيفة على برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ويعرض على قناة DMC، يسرا تحدثت في لقائها عن وسائل التواصل الاجتماعي والنجوم الذين نجحوا من خلالها في دخول عالم الفن، كما وجهت العديد من الرسائل لزملائها في الوسط الفني.

يسرا تهاجم وسائل التواصل الاجتماعي: "اعطت فرص لمن لا يستحق"

يسرا تحدثت في برنامج "مساء DMC" عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف استطاعت أن تقدم العديد من النجوم، وأكدت أن هذه الوسائل اعطت فرص لمن لا يستحق، كما أوضحت التأثير الكبير لهذه الوسائل في حياة المشاهير فقالت يسرا: "وسائل التواصل الاجتماعي باتت يوميا مصدر للأخبار غير الجيدة وهذا ليس في العالم العربي فقط بل على مستوى العالم، الحياة في الماضي كانت ابسط من الآن ، فالفنان في هذه المرحلة يحاول أن يركز أثناء سيره في الشارع بشكل طبيعي بسبب أنه قد يتم تصويره وتبدأ حالة من الجدل بسبب ظهوره، بالإضافة إلى حالة التصيد التي يقوم بها البعض تجاه الفنان".

وأضافت: "وسائل التواصل الاجتماعي نجحت في أن تصنع نجوم في خمس دقائق، لكن ما هو حجم تاريخهم الفني والمعاناة التي واجههوا في هذه المهنة، فوسائل التواصل الاجتماعي اعطت فرص لمن لا يستحقون، وبالتأكيد أعطت أيضا لمن يستحق، وهناك من يستعمل هذه الوسائل بالشكل الخاطئ ويدفعون ثمن ذلك في النهاية".

يسرا: "لم أكن من محبي أغاني أم كلثوم"

يسرا أوضحت انها لم تكن من محبي أغاني كوكب الشرق ام كلثوم لكن موقفها تغير بعد استماعها لأغنية "ألف ليلة وليلة"، فقالت يسرا: "لم أكن من محبي أغاني أم كلثوم أثناء فترة دراستي في المدرسة لكن بعد استماعي لأغنية (ألف ليلة وليلة) تغير الأمر بالنسبة لي وأصبحت استمع لجميع الأغاني التي قدمتها، أما عبدالحليم حافظ فأنا احفظ جميع أعمالها، وأنا لم أقابله ابدا، لكن هو من راني أثناء وجودي في إحدى الاستديوهات مع الفنانة الراحلة وردة".

وعن مشاركة النجوم الشباب في أعمالها الدرامية، أكدت انها تفضل دائما أن يظهر مواهب شابة معها سواء كانوا من اختيارها او من اقتراح من المخرج فقالت: "أفضل دائما ظهور النجوم الشباب في أعمالي ونعطي لهم الفرصة الحقيقية التي يستغلونها بالشكل المناسب، ولست مسئولة بمفردي عن اختيار المواهب الشابة، فالمخرج هو المسئول أيضا، فسامح عبدالعزيز هو من رشح خالد أنور في مسلسل (خيانة عهد) ولم أكن أعرفه قبل العمل".

يسرا عن علاقتها بدلال عبدالعزيز والراحل سمير غانم: "أكبر من التوقعات"

يسرا تحدثت عن علاقتها بالفنانة دلال عبدالعزيز والراحل سمير غانم وأكدت أن الصداقة التي تجمعهم أكبر من توقعات أي شخص، كما أشادت بموقف الفنانة دلال عبدالعزيز وأصدقائها في الوسط الفني أثناء مرض والدتها فقالت يسرا: "العلاقة التي تجمع سمير غانم ودلال عبدالعزيز ليست علاقة زوجة وزوجة بل هناك صداقة قوية، ولا انسى ما قامت به دلال عبدالعزيز والعديد من اصدقائي أثناء مرض والدتي فكانوا دائما بجواري فالصداقة القوية لا يمكن أن تهمش أو تنسى وما بيني وبين دلال عبدالعزيز وأصدقائي كبير جدا وأكبر من توقعات أي شخص".

يسرا عن زوجها خالد سليم: "هدية من الله لي"

يسرا أكدت أنها لا تفضل المشاركة في فوازير رمضان، وأنها في الماضي رفضت عرضا لتكون إحدى نجومها، فقالت : "لا أفضل ان أقدم الفوازير رغم أنني من محبيها في الماضي تم عرض الفوازير علي من أجل أن أشارك بها في رمضان، لكن رفضت ذلك، فأنا أفضل مشاهدتها لكن لا أعمل فيها، فلا أجد نفسي بطلة للفوازير"، كما عبرت يسرا عن سعادتها بعرض مسرحية "كوكو شانيل" للنجمة شريهان وأكدت أن المسرحية ظهر بها المجهود الكبير من قبل صناعها، ومحاولة تقديم مجهود وعمل بارز.

يسرا وجهت العديد من الرسائل لزملائها في الوسط الفني، ومن بينهم الزعيم عادل إمام الذي أكدت على أحترامها وشوقها للعمل معه من جديد فقالت يسرا: "بحب عادل إمام وبأحترمه وفي شوق للعمل معه من جديد"، كما عبرت عن شوقها كذلك للكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي توفي منذ أشهر حيث أكدت أن الراحل كان من الأشخاص المقربين منها ويستمعون دائما لشكواها وهمومها، كما أكدت أن زوجها خالد سليم وهو هدية من الله لها بسبب حالة التفاهم بينهما منذ اليوم الأول لزواجهما فقالت يسرا: "خالد سليم هدية من الله فهو شخص يعطيني الحنان والحب، وأنا وهو من أكثر الأشخاص الذين يخشون من الحسد، ويارب يبعد عننا العين".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة يسرا على "انستجرام" والفيديو المرفق والحساب الرسمي للفنانة دنيا سمير غانم على "انستجرام".